Iguatemi anuncia 1ª edição do projeto Iguatemi Kids por O Pequeno Colecionador

A Iguatemi Empresa de Shopping Centers, incentivadora da arte e da cultura, anuncia a 1ª edição do projeto Iguatemi Kids por O Pequeno Colecionador que acontece até o dia 31 de outubro. Com a proposta de criar conteúdo que combina, de forma lúdica e divertida, arte, educação e entretenimento. A iniciativa tem o objetivo de conectar as famílias por meio da cultura e do fazer artístico. É possível acompanhar, por meio das redes sociais da Iguatemi, renomados artistas que irão apresentar lives, IGTVs e stories voltados para o público infanto juvenil e sua família.

Entre os confirmados dessa edição estão: Albano Afonso, Alexandre Mazza, Cadu, Gisela Motta, Hernán Soriano, Hilal Sami, Ícaro Lira, Joaquín Torres García, Julio Villani, Laura Vinci, Leandro N. Lima, Leda Catunda, Lenora de Barros, Marcia de Moraes, Marcia Xavier, Marcelo Cipis, Marcelo Zocchio, Milton Cruz, Nazareno, Sandra Jávera, Stela Barbieri. Por meio de seus conteúdos, os artistas irão abordar o fazer artístico, a memória afetiva e a convivência. Além de trazer para discussão questionamentos como: o processo criativo pode ser pensado como algo similar a uma brincadeira? Seriam as atividades da infância determinantes na formação da linguagem artística? Como o brincar pode estreitar relações afetivas e criar ou recriar memórias?

O Pequeno Colecionador é um projeto sem idade, que teve início em outubro de 2019. O objetivo do projeto é pensar e experimentar o brinquedo como uma forma de expressão, como um exercício de imaginação e reflexão sobre o mundo. Aos mais novos é uma oportunidade de adentrar no universo da cultura artística e aos mais velhos a chance de relembrar e se divertir mais uma vez com as brincadeiras das crianças.

Os brinquedos produzidos por O Pequeno Colecionador “são de alta qualidade que, manipulados ou não, enleva-nos, faz com que pensemos problemas concretos sob outro ângulo, percebamos que a realidade é um jogo a ser levado com inteligência e imaginação”. (Agnaldo Farias, 2020)

Na segunda etapa do projeto, as obras e brinquedos criados pelos artistas participantes poderão ser encontrados e comercializados por meio do Iguatemi 365, a partir do fim de outubro.

