IFSP São Carlos realiza o IV Sarau Cultural Espanhol

Crédito: Divulgação

Você sabia que Histórias em Quadrinhos também é arte?

É sobre essa arte que o IV Sarau Cultural Espanhol do IFSP São Carlos vai tratar este ano, na live: O que não está no gibi: História, Cultura e Sociedade Espanhola e Hispanoamericana através de HQs, que será transmitida no canal Espanhol Nosso de Cada Dia (youtube) no dia 25/09 às 19h (haverá certificação para os participantes que acompanharem a transmissão ao vivo).

O IV Sarau Cultural Espanhol é gratuito e aberto ao público geral, e faz parte das ações do projeto de extensão “Diversidade Cultural: expandindo culturas por meio do espanhol”, coordenado pela profa. Dra. Viviane Garcia (IFSP- São Carlos) e desenvolvido por alunos bolsistas e voluntários do curso Técnico em Informática para Internet: Bruna Lomes, Beatriz Lomes e Hugo Mapeli.

O objetivo do Sarau este ano é divulgar obras artísticas de quadrinhistas nativos de diferentes países falantes de espanhol, buscando incentivar o consumo dessa arte, e mostrando como a sociedade e a cultura desses países podem ser retratadas através de histórias em quadrinhos. Algumas das principais obras e autores serão apresentados por alunos de espanhol dos cursos Técnicos de Informática e Aviônicos do IFSP.

Dois autores argentinos serão especialmente homenageados: Quino, criador da personagem Mafalda; e Héctor Germán Oesterheld, autor de O Eternatuta e também da biografia de Che Guevara em quadrinhos, sobre os quais irão falar a Profa. Dra. Rosa Yokota (professora do curso de Letras e do Programa de pós-graduação em Linguística da UFSCar) e o Prof. Mário Latino (quadrinhista, autor da revista Graphic e professor de espanhol).

O evento conta, ainda, com a participação do professor Diego Gomes Figueira, do IFSP-Campinas, que é pesquisador do tema, e falará sobre histórias em quadrinhos como manifestação artística e como recurso na sala de aula.

Quem assistir ao Sarau também poderá apreciar apresentações artísticas especiais, como da cantora argentina Jes Condado, do ilustrador Eldes – que fará uma ilustração ao vivo, durante o Sarau -, e do Coral Vozes do Coração, formado por alunos do IFSuldeminas (campus Três Corações), coordenado pela Profa. Dra. Emanuela F. Ferreira Silva.

Link da transmissão: https://youtu.be/Yat6Lo7PhyQ

Evento inédito e imperdível!

25/09 (sexta-feira) às 19h

O evento é gratuito e aberto ao público

IMPORTANTE: No momento da transmissão do evento será disponibilizado (no chat) um link para o preenchimento de um formulário para emissão de certificado de participação àqueles que desejarem.

