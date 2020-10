IFSP São Carlos realiza Halloween Virtual para ensinar palavras e expressões em inglês

27 Out 2020 - 06h23

Nessa sexta-feira, 30, ocorrerá um evento especial de Halloween durante a monitoria de inglês e português. O evento será das 18h às 19h, no horário do English Corner, pela sala do Teams.

Durante esse horário serão vistas algumas palavras e expressões em inglês utilizadas especialmente no Halloween, além de um curta de terror que será assistido com os participantes.

Para participar não é necessário conhecimento prévio de inglês e nem fazer uma inscrição, basta aparecer na sala.

O English Corner é um projeto do IFSP Câmpus São Carlos que tem como objetivo treinar e aprimorar o Inglês de modo natural. Este evento tem a coordenação das docentes Daniela Terenzi e Maria Claudia Bontempi Pizzi e de alunos envolvidos neste projeto.

Link para a sala do Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a11b8addda11c460fb7349440760442aa%40thread.tacv2/conversations?groupId=adf6f363-ad6e-4128-84e9-e7ffbff12fb2&tenantId=91808bd0-5c6a-49df-93df-fb6a740f594d

