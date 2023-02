Ibaté tem programação especial de Carnaval para as crianças

Depois de dois anos de cancelamento devido à Pandemia da Covid-19 (2021 e 2022), a Prefeitura de Ibaté organizou dois dias de muita festa, para a criançada cair na folia.

O evento, está marcado para acontecer nos dias 19 e 21 de fevereiro, das 15h às 18h, na Pirâmide da Mata do Alemão.

Serão duas matinês de muita diversão, com músicas e marchinhas de carnaval; brincadeiras com a Turma do Mickey e Turma da Mônica; apresentação do cantor Junior Karrerah; picolé; suco e água.

O prefeito José Luiz Parella destaca que adultos só entram acompanhados de criança. “A festa é para as crianças. Para que elas se divirtam e aproveitem melhor, a entrada de adultos só será permitida se estiverem acompanhados de crianças, caso contrário, não poderão entrar na Pirâmide”, explica.

O prefeito convida a garotada para participar da Matinê de Carnaval 2023. "Convido todas as crianças de Ibaté para irem à Pirâmide da Mata do Alemão, nos dias 19 e 21 de fevereiro, das 15h às 18h, com entrada franca", finalizou.

A Pirâmide da Mata do Alemão é um local seguro, amplo e com capacidade para acolher confortavelmente os pequeninos foliões ibateenses e de toda a região.

