Ibaté realiza 1º Encontro de Aeromodelismo neste sábado em comemoração aos 132 anos da cidade

1º Encontro de Aeromodelismo será realizado neste sábado - Crédito: Foto: Felipe Freire/Secom

Dando sequência às comemorações pelos 132 anos de Ibaté, a cidade promove neste sábado, dia 21 de junho, o 1º Encontro de Aeromodelismo, à partir das 14h, na pista de aeromodelismo, localizada próxima ao local onde tradicionalmente é realizado o rodeio.

O evento é uma oportunidade para reunir amantes do aeromodelismo e também atrair o público em geral, oferecendo uma tarde de lazer e entretenimento para toda a família.

O encontro contará com demonstrações de voos de diferentes tipos de aeronaves, manobras radicais e a presença de pilotos experientes da modalidade.

A entrada é gratuita e, para maior conforto dos visitantes, haverá praça de alimentação no local, com diversas opções de comidas e bebidas.

O secretário adjunto de Cultura e Turismo, Giliardi Nishihara, destacou a importância de trazer novas atrações para o calendário de eventos da cidade. "Essa é mais uma atividade que preparamos com muito carinho para comemorar os 132 anos de Ibaté. O aeromodelismo é uma prática que encanta pessoas de todas as idades e temos certeza que será um evento de sucesso. Convidamos toda a população a prestigiar, conhecer de perto essa modalidade e aproveitar essa tarde de lazer com a família e amigos". Afirmou Giliardi.

Além do encontro de aeromodelismo, a programação especial continua na Pirâmide da Mata do Alemão, à partir das 18h, com o passeio gratuito de trenzinho para as crianças, garantindo ainda mais diversão para os pequenos. No local também haverá uma praça de alimentação, oferecendo diferentes opções gastronômicas para toda a família.

As atividades fazem parte do calendário comemorativo dos 132 anos de Ibaté, reforçando o compromisso da Prefeitura em proporcionar momentos de lazer, cultura e diversão para a população.

Leia Também