Ibaté celebra 132 anos com sucesso do 1º encontro de carros antigos com mais de 170 veículos expostos

O evento inédito foi promovido pela Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Adjunta de Cultura e Turismo, em parceria com o grupo Eterno Antigomobilismo.

A atividade começou às 7h e reuniu expositores de diversas cidades do interior paulista e até de outros estados, como Minas Gerais.

Durante todo o dia, o público teve a oportunidade de fazer uma verdadeira viagem no tempo sobre quatro rodas, com veículos que possuem mais de 30 anos e que impressionam pela originalidade e estado de conservação.

O prefeito Ronaldo Venturi e o vice-prefeito Damião participaram do evento, conversaram com os expositores e visitantes e destacaram a importância de iniciativas que promovem o turismo e a cultura na cidade.

“Estamos muito felizes com a grande participação e com o sucesso desse primeiro encontro. É uma iniciativa que valoriza o antigomobilismo, movimenta a economia local e proporciona um dia de lazer e cultura para as famílias de Ibaté e da região. Com certeza, teremos novas edições nos próximos anos”. Afirmou o prefeito Ronaldo Venturi.

O Secretário Adjunto de Cultura e Turismo Giliardi Nishihara também esteve presente acompanhando o evento, assim como os secretários municipais.

Além da exposição dos carros, o evento contou com programação variada para toda a família, incluindo música ao vivo, praça de alimentação, venda de miniaturas e um ambiente acolhedor.

O encontro atraiu veículos de Ibaté e cidades da região como São Carlos, Araraquara, Catanduva, Descalvado, Porto Ferreira, Rincão, Matão, Ibitinga, São Paulo e Buenópolis (MG).

Entre os clubes participantes estiveram o Nosso Antigo de São Carlos, Os Intocáveis de Araraquara, Omega Clube de São Carlos, Cultura Fusca de São Carlos, Carburados de Porto Ferreira, Arca de Catanduva, Na Veia Fuscão Clube de Taquaritinga, Kombeiros 10 de Araraquara, Canibal Moto Clube de Araraquara, Opaleiros de São Carlos e Amigos e Antigos de Ibitinga.

Além de valorizar a cultura automotiva, o evento também teve caráter social. Os clubes participantes arrecadaram R$ 790,00, valor que será destinado à Secretaria Municipal de Assistência Social para ações voltadas à população vulnerável.

Com o sucesso da primeira edição, o encontro de carros antigos de Ibaté já entra para o calendário de eventos da cidade, com expectativa de novas edições nos próximos anos.

