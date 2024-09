Humorista Thiago Ventura se apresenta em São Carlos

O humorista Thiago Ventura apresenta o seu stand-up comedy "Novo Show” no Hotel Nacional Inn, Auditório Cenacon (Av. Getúlio Vargas, 2330, Recreio São Tadeus), no próximo sábado, dia 28, às 18h30 (extra) e às 21h.

Os ingressos custam R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada) e podem ser adquiridos no site https://ingressodigital.com.A classificação etária é de 16 anos. A produção é do Teatro GT

Nesta turnê 2024, o 7º show solo do comediante, Thiago Ventura se aproxima mais uma vez da realidade do público ao falar sobre os amigos, já conhecidos por quem o acompanha, sobre relacionamentos e sexualidade na adolescência, mantendo a forma descontraída e objetiva, compartilhando suas experiências e criando um elo direto com a plateia. Administrador de empresas e ex-bancário, Thiago Ventura iniciou a carreira de comediante em 2010 e, desde então, tem se apresentado nos principais festivais, casas de comédia e teatros do Brasil. Com sua personalidade irreverente, se destacou no cenário da comédia com o estilo "de quebrada" e por fazer piada com assuntos do dia a dia e vivências da periferia, levando ao teatro milhares de pessoas que nunca tinham ido a uma casa de espetáculos.

O humorista realizou inúmeras turnês nacionais e internacionais com os shows “Isso é tudo o que eu tenho”, “Só agradece” e “Pokas”. Atualmente, está em cartaz com o seu quarto espetáculo solo de stand up, “Modo Efetivo”. Thiago Ventura pertence ao elenco dos grupos 4 Amigos, Comédia ao Vivo e a Culpa é do Cabral. Entre 2017 e 2018 fez turnê no Japão, nos Estados Unidos e na Europa (Lisboa, Dublin, Galway, Amsterdã, Bruxelas, Londres e Paris). Em 2019, fez parte de um grande projeto de comédia internacional da Netflix, o especial de stand-up "Comediantes do Mundo”, ao lado dos também humoristas Afonso Padilha e Mhel Marrer. Nesse mesmo ano, foi o primeiro comediante de stand up comedy a ganhar o Prêmio de Humor idealizado por Fábio Porchat, na categoria Melhor Texto, com o show solo “Só agradece”. Em 2020, estreou seu especial de comédia “Pokas”, na Netflix, onde fez piada com a vida na quebrada, deixando claro que “as ações falam mais do que as palavras”. A apresentação está disponível na plataforma e ficou entre os Top 10 durante algumas semanas. A gravação foi realizada em dezembro de 2019, no Teatro Liberdade, em São Paulo. Nas redes sociais, os vídeos de Thiago Ventura geram mais de 20 mil compartilhamentos e cerca de 50 milhões de views. Ele conta com mais de 7 milhões de seguidores no Instagram e no Youtube.

