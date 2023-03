Horóscopo hoje: confira a previsão de hoje (23/03) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries: aprenda a se amar, solitude também faz bem!

É hora de aprender a dosar seus sentimentos. Não se preocupe se seu coração disser que chegou o momento de ficar um pouco sozinhe. Cuidado com intrigas e fique atente às armações que as pessoas podem fazer para prejudicar seus planos.

Touro: abuse mais da racionalidade

Não se prenda aos seus pensamentos negativos, como se eles fossem intuições. Saiba identificar pensamentos que não te fazem progredir daqueles que realmente você deve escutar. Esse é um bom momento para curtir, faça muitos planos com o seu amor.

Gêmeos: atenção aos sinais!

O astral está enviando uma mensagem de luz e prosperidade para o seu dia. O importante agora é o que você fará com isso. Atenção ao cansaço extremo e ao excesso de estresse. Dê uma pausa na sua rotina, isso pode te ajudar bastante.

Câncer: como você tem retribuído o seu amor?

É preciso que você também saiba retribuir todo o afeto que está recebendo das pessoas que te amam. O amor só sobrevive na reciprocidade. Você verá o quanto é satisfatório ver as pessoas ao nosso lado felizes com um gesto nosso.

Leão: se dê o direito de descansar um pouco!

Depois de tanto esforço, você merece um momento de paz e tranquilidade. Se dê um pouco de descanso, isso te fará muito bem. Esqueça o caos do mundo lá fora por alguns instantes e se concentre única e exclusivamente no seu bem-estar.

Virgem: faça o que é de sua responsabilidade

Se as coisas parecem praticamente impossíveis de resolver, você precisa parar um pouco e respirar. Lembre-se que nem tudo na vida depende de nós, não se culpe pelas responsabilidades dos outros. Você precisa aprender a aceitar essa realidade.

Libra: assuma seus BOs!

Essa decisão só cabe a você. Existem assuntos que ninguém pode interferir, mesmo que você queira e peça ajuda. Não fuja da responsabilidade de tomar suas próprias decisões, pois são elas que irão construir seu caráter e a sua história. Tenha fé em si mesme.

Escorpião: expanda seus horizontes, escorpiane!

Sua vitalidade estará em alta, aproveite toda essa energia e comece atividades físicas diferentes. É importante variarmos nossas práticas e nos abrirmos para novas experiências, mesmo quando gostamos daquilo que já fazemos. Pense nisso.

Sagitário: pare de persistir no mesmo erro

Se alguns problemas começaram a se tornar recorrentes em sua vida, é hora de começar a prestar atenção em como suas atitudes estão te levando a isso. Analise bem o como você pode transformar esse padrão com atitudes simples .

Capricórnio: coloque um freio nessa língua!

Seu humor pode não ser o melhor hoje, por isso, se quiser evitar algumas brigas ou coisas ainda mais pesadas, prefira passar um tempinho sozinhe. Esse não é o momento de querer uma DR com o crush. Mesmo se estiver no limite, controle suas emoções.

Aquário: é errando que se aprende, bb

Seja paciente com suas próprias dificuldades e o seu ritmo de resolver as coisas. Não rejeite as pessoas que te amam e acreditam no seu potencial. Não tenha vergonha se alguém perceber as suas falhas, sinta-se grate por ter alguém para te ajudar.

Peixes: faça as coisas no seu tempo, e bem feitas!

Não se permita duvidar das suas qualidades e potencial pela pressão que algumas pessoas colocam em cima de você. Mantenha seu exterior calmo para evitar problemas e continue buscando as soluções que precisa. Vá devagar com as coisas do coração.

