Horóscopo do dia: veja a previsão de hoje (04/08) para o seu signo

Áries

É um exercício olhar para o relacionamento para promover curas e uma troca mais sadia. Existem traumas que podem bloquear a sintonia com a pessoa amada. Esteja consciente destas condições..

Touro

A ansiedade é forte e pede posturas mais ousadas para promover mudanças em sua vida. A forma de trabalhar passa por mudanças profundas, então você precisa analisar os bloqueios e os medos que impedem o seu progresso.

Gêmeos

Você é levado a curar as relações com os filhos ou a desenvolver a autoestima de uma forma mais leve e conectada com as suas necessidades de afeto. O seu maior exercício neste processo é desapegar e ressignificar.

Câncer

As relações mais íntimas vêm sendo curadas de uma forma profunda. Existem traumas na família que são mexidos para que seja possível seguir mais pleno no desenvolvimento de suas metas futuras.

Leão

A forma de pensar sobre irmãos ou pessoas do seu convívio deve passar por um filtro curativo. As pessoas do seu convívio são levadas a olhar para os traumas, e você faz parte desse processo. Seja leve e flexível com opiniões diferentes.

Virgem

Você é levado a analisar de que forma pode seguir com o planejamento financeiro. O céu alerta sobre traumas do passado que bloqueiam a percepção sobre o seu verdadeiro valor e, consequentemente, afeta os recursos financeiros. Seja forte para desapegar de tudo isso para ser leve e próspero.

Libra

Você vem passando por curas profundas na forma de se relacionar e interagir com as pessoas em geral, principalmente no casamento. Com a ajuda do outro, você é capaz de curar traumas do passado que bloqueiam sua percepção sobre si mesmo e sobre suas necessidades pessoais.

Escorpião

É preciso encarar profundamente os seus medos e bloqueios emocionais. O céu alerta sobre os traumas que você vem reservando secretamente e sobre como esses aspectos geram prisões internas. Busque se libertar dos medos para seguir mais pleno em suas atividades diárias e no trabalho.

Sagitário

A forma de interagir com os amigos pede de você uma nova percepção sobre suas verdadeiras necessidades, tanto de afetos quanto de autoestima. Os amigos vêm passando por curas de traumas e você participa desse processo.

Capricórnio

É visível o quanto você está sendo levado a mudar a sua percepção sobre relacionamento e o quanto isso se projeta em traumas familiares. A família participa deste processo. Aceite os fatos, desapegue e permita que os traumas sejam varridos. O futuro precisa de novos passos e novas percepções.

Aquário

Você é levado a ampliar a sua visão sobre relacionamento e sobre como pode obter resultados favoráveis na troca tanto com a pessoa amada quanto com pessoas de sua convivência. Busque analisar todo esse processo, porque se trata de traumas que bloquearam a sua visão. Estude, exponha suas ideias e seja flexível.

Peixes

Os recursos guardados e a forma de perceber o dinheiro de outras pessoas pede curas. Você está passando por um processo profundo de avaliação dos traumas, o que acentua o medo de perder tudo. Exercitar o desapego é vital para a experiência atual.

