Horóscopo do dia: confira previsão de hoje (21/09) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Amor: O crush pode estar mais perto do que você imagina. Se você anda falando que “não acha ninguém”, calma que o lance é olhar com mais atenção na volta. Aquela pessoa que você sempre troca ideia, curte as... Dinheiro: Lua manda avisar - bora organizar as finanças. Hoje a energia da Lua tá pedindo aquele cuidado especial com os compromissos. É hora de deixar tudo em dia, cobrar...Números da sorte: 29 - 57 - 40 - 11 | Lua Nova e Eclipse Solar em Virgem.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Amor: Hora de deixar a bad do amor e apostar na estabilidade. Tá na hora de embarcar numa vibe mais segura e real. Nada de correr atrás de aventuras que só cansam, agora o momento é de encontrar alguém que... Dinheiro: Você já tem o que precisa para dobrar o saldo. Os astros dizem que não falta nada na sua mão pra melhorar o bolso, só falta ação! Pra isso, deve aproveitar as...Números da sorte: 3 - 55 - 27 - 46 | Lua Nova e Eclipse Solar em Virgem.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Amor: Sem tempo pra ficar de bobeira no romance. Se você tem um sentimento forte por alguém e percebe quenão dá mais pra segurar, tá na hora de agir! Se quer viver intensamente, hoje é dia ideal para... Dinheiro: Mude o jogo e controle melhor seu dinheiro. Chegou o momento de ser mais esperto(a) e cortar os gastos que só atrapalham e administrar sua grana de forma bem...Números da sorte: 41 - 39 - 28 - 17 | Lua Nova e Eclipse Solar em Virgem.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Amor: Amizade que pode virar match. Já parou pra pensar que aquele amigo ou amiga que tá contigo há tempo pode ser mais do que só parceiro(a) de rolê? Pode ser que ali esteja escondida uma... Dinheiro: Intuição afiada para o seu bolso. Nos próximos dias, pode ser que sua mente vai estar numa vibe muito mais clara e focada, principalmente quando o assunto é grana. Essa intuição...Números da sorte: 44 - 39 - 10 - 27 | Lua Nova e Eclipse Solar em Virgem.

Toque no seu signo e continue lendo a previsão para hoje!

Áries | Touro | Gêmeos | Câncer | Leão | Virgem

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Deixa o amor crescer, na boa, sem pressa. Se tem alguém que não sai da sua cabeça, relaxa, não precisa acelerar as coisas. O lance é construir essa relação com calma, dando tempo pro sentimento... Dinheiro: Grana extra batendo na sua porta. Se liga que além do seu trampo atual, o universo tá trazendo umas chances novas de ganhar aquela grana a mais. A dica é ficar esperto...Números da sorte: 49 - 20 - 51 - 38 | Lua Nova e Eclipse Solar em Virgem.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Sorte no coração - chegou a hora de falar o que sente. Se tem alguém que faz seu peito bater mais forte, chega junto e começa a mostrar o que tá guardado aí dentro. Você pode se surpreender com a... Dinheiro:Construindo um futuro financeiro firme. Pode aproveitar este dia pra colocar a cabeça no lugar e começar a planejar com calma, mas com firmeza, seu caminho para uma...Números da sorte: 5 - 27 - 41 - 56 | Lua Nova e Eclipse Solar em Virgem.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Vênus tá no comando - bora ter coragem no amor. O planeta do amor tá mandando aquela energia pra você dar o primeiro passo. Se o medo tá segurando, relaxa, porque hoje é o dia perfeito pra vencer essa... Dinheiro:Talento está virando dinheiro na mão. Já pensou em botar esses seus talentos pra jogo e fazer a renda crescer de verdade? Pode ser um negócio, um serviço ou até...Números da sorte: 56 - 17 - 28 - 39 | Lua Nova e Eclipse Solar em Virgem.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Lua clareando o caminho pra um amor firme. A energia da Lua tá pedindo relação com base, daquele jeito que dá confiança e faz tudo crescer legal. É hora de investir no papo sincero, trocar ideia de... Dinheiro: Foco na missão e porta aberta. Se você se dedicar de verdade a melhorar sua grana, nada vai segurar seu progresso. Hoje, sua habilidade de encontrar soluções...Números da sorte: 56 - 37 - 29 - 45 | Lua Nova e Eclipse Solar em Virgem.

Toque no seu signo e continue lendo a previsão para hoje!

Libra | Escorpião | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Sedução na alta, mas foco no que importa. Seu charme tá lá em cima, graças à Lua que tá dando aquela força pra você dar aquele passo e chegar de vez. Mas fica esperto(a): não é hora de perder tempo com... Dinheiro:Pé no chão e resultado na conta. Não precisa fazer milagre, não! Com disciplina e consistência, seu dinheiro começará a dar sinais de crescimento. O segredo é fazer...Números da sorte: 7 - 15 - 36 - 22 | Lua Nova e Eclipse Solar em Virgem.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Agora é a hora de avançar pra fazer acontecer. Se alguém tá na sua cabeça, o momento é de agir rápido. Tem muita chance de rolar aquela troca boa, mas a pessoa quer ver clareza da sua parte. Antes de ter... Dinheiro: Firmeza no controle da grana. É hora de se jogar na disciplina e manter uma rotina constante na sua vida financeira. Com essa postura, você cria uma base segura...Números da sorte: 28 - 43 - 10 - 56 | Lua Nova e Eclipse Solar em Virgem.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Confiança em alta e surpresas boas. Você tá com aquela vibe especial, cheio de autoconfiança, e isso atrai gente de um jeito diferente. Pode pintar aquele encontro inesperado que vai... Dinheiro: Criatividade dando um boost na renda. A previsão mostra que sua mente vai estar fervilhando de ideias diferentes e ousadas para aumentar sua grana. Às vezes, uma...Números da sorte: 12 - 39 - 47 - 51 | Lua Nova e Eclipse Solar em Virgem.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Sinceridade é o segredo do amor verdadeiro. Ficar escondendo o que sente não ajuda ninguém, e pode até afastar quem você quer por perto. O lance é ser verdadeiro(a), abrir o coração sem medo de... Dinheiro:Inteligência que abre caminho financeiro. Desde que coloque sua cabeça pra funcionar, poderá descolarsoluções eficientes para organizar melhor sua grana e fazer...Números da sorte: 10 - 58 - 26 - 39 | Lua Nova e Eclipse Solar em Virgem.

Fonte: Horóscopo Sideral | O mais completo e detalhado horóscopo do dia.

Leia Também