Horóscopo do dia: confira previsão de hoje 18/07/2020 para seu signo

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Tudo que você arrumar precisa ser preservado assim, cuidando para que quaisquer iniciativas precipitadas que você tomar não signifiquem um novo caos que faça tudo voltar ao ponto zero. Preserve suas conquistas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Passe logo pelos eventuais erros que ficarem evidentes neste momento, não se detenha a buscar culpados nem muito menos para se refestelar com autorrecriminações. Siga em frente, faça tudo de novo, jogue seu jogo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ainda que pareça melhor se dedicar a descansar, isto é, fazer nada, o momento é oportuno para tomar medidas práticas que aumentem a segurança que sua alma precisa experimentar. Pequenos detalhes fazem a diferença.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Para você se esclarecer a respeito de alguns assuntos que deixaram sua alma com a pulga atrás da orelha, teste as pessoas envolvidas, sem elas saberem que você está fazendo isso. Jogo indireto, isso sim.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

De pequeno passo em pequeno passo se pode trilhar um grande caminho, mas quem disse que a alma leonina teria essa paciência toda? Procure, no entanto, temperar a grandeza com o espírito prático do passo a passo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Procure transitar pelo ambiente social com leveza e soltura, deixando de lado quaisquer sentimentos distorcidos que circularem pela sua alma, porque se você os valorizar, estragarão o que pode ser muito positivo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Mesmo que a contragosto das pessoas, há coisas que precisam ser feitas e a alma escolhida para isso foi a sua. Por isso, nem tente agradar quem quer que seja, siga em frente com os planos práticos que tem em mente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

De promessas o mundo está cheio, mas de pessoas que entregam o que prometem há uma carência enorme. Este é o momento em que aquilo que você predica há de ser convertido em prática constante, para o bem de todos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Nem tudo que parece suspeito esconde algo que mereça atenção, porém, uma vez que a mente é atraída a uma situação, dificilmente recua. Então, o melhor a fazer é iniciar uma investigação que julgue tudo com imparcialidade.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Fazer acordos e promover o entendimento, essas questões são muito oportunas neste momento, porque, mesmo que tudo isso seja temporário, pelo menos fará com que você tenha mais tempo para pensar direito.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Foque sua atenção nas pequenas delícias da vida cotidiana que se encontram disponíveis, porque, mesmo que seja pouco, comparado com experiências já vividas, ainda assim seria essa a fonte de regozijo na atualidade.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Suas razões podem ser poderosas como raios, mas as que as pessoas têm e que contradizem as suas não são menos poderosas. Neste momento, seria melhor lançar mão de algum tipo de acordo do que aprofundar conflitos.

