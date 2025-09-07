Horóscopo do dia: confira previsão de hoje (07/09) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries – Siga em frente com confiança. Hoje é o dia perfeito para Áries dar passos ousados rumo aos seus objetivos. A sorte favorece seu espírito determinado, sobretudo entre 14h e 17h, quando a energia cósmica está em alta. A partir de hoje, você começará a sacar melhor como lidar com seu dinheiro, sentindo qual decisão é a certa. Confie no seu feeling, porque ele vai fazer que você conquiste...Números da sorte: 9 - 35 - 14 - 53 |Lua Cheia em Peixes.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro – Crescimento firme e novas chances. Para você hoje o foco está no progresso constante. A sorte atinge o pico no final da manhã, por volta das 11h, tornandose o momento ideal para iniciar novos empreendimentos. Agora é a hora de investir nas ideias que você já sabe que têm potencial de melhorar sua vida financeira. Bora se dedicar de verdade ao que vale a pena, deixando de lado...Números da sorte: 9 - 35 - 14 - 53 | Lua Cheia em Peixes.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos – Comunicação que gera sucesso. Uma facilidade para lidar com tudo brilha intensamente hoje, especialmente entre 15h e 18h. A sorte acompanha suas interações sociais e profissionais, facilitando apresentações de ideias e novos contatos. Chegou o momento de revisar seus hábitos financeiros e criar novas regras pra sua grana. Pequenos ajustes podem fazer uma baita diferença e...Números da sorte: 8 - 16 - 27 - 32 | Lua Cheia em Peixes.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer – Alimente suas ambições. Hoje a sensibilidade solidária de seu signo Câncer se transforma em força motriz para alcançar metas pessoais. A sorte aumenta após as 16h, criando um cenário propício para focar nos seus sonhos. Desde que você acredite nas suas próprias ideias sobre dinheiro, tudo ficará mais fácil e claro. O lance hoje é planejar e focar nos seus objetivos, deixando a...Números da sorte: 49 - 26 - 54 - 38 | Lua Cheia em Peixes.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão – Irradie positividade e influência. Você terá a liderança em alta hoje, com a sorte no auge por volta do meiodia. Aproveite esse momento para mostrar seus talentos e motivar quem está ao seu redor. Hoje a sorte está do seu lado pra colocar tudo em ordem: dívidas, ganhos, gastos, tudo no lugar certo. Aproveite essa vibe boa, mas fica esperto(a) pra não perder o foco e sair desse...Números da sorte: 4 - 58 - 34 – 17 | Lua Cheia em Peixes.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem – Vitórias com foco nos detalhes. O dia de hojetraz sorte ao meiodamanhã, aproximadamente depois das 10h. Canalize seu otimismo para organizar tarefas que gerem resultados concretos. Pode pintar uma grana extra que vai resolver aqueles pepinos menores na hora. Essa ajuda pode aliviar o sufoco e ainda te dar mais firmeza para planejar os próximos passos. A energia positiva do...Números da sorte: 4 - 25 - 37 - 19 | Lua Cheia em Peixes.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra – O Equilíbrio traz oportunidades brilhantes. Para hoje mais calma, porque a harmonia interior abre portas. Sua sorte aumenta entre 13h e 16h, enviando energia positiva para parcerias e projetos criativos. Hoje você poderá finalmente respirar tranquilo porque sua vida financeira vai entrar num ritmo mais estável. Essa paz vai te deixar curtir a vida sem ficar pensando demais em...Números da sorte: 3 - 27 - 52 – 16 | Lua Cheia em Peixes.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião – Intensidade encontra sorte. Sua energia meio que estará turbinada hoje, especialmente no final da tarde, por volta das 17h. A sorte acompanha quem tem coragem de correr riscos calculados. O cosmos dá aquela força, mas quem manda no seu sucesso financeiro é você. Organize suas economias, mantenha o foco nos objetivos e você vai transformar seus planos...Números da sorte: 2 - 29 - 19 - 37 | Lua Cheia em Peixes.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário – Aventura e expansão. Especialmente neste dia você vai experimentar seu espírito aventureiro brilhando sob as estrelas da sorte entre 9h e meiodia. Esse é o melhor horário para explorar novas ideias, fazer viagens curtas ou se arriscar em algo novo. As estrelas indicam uma fase mais tranquila, graças a uma grana extra que pode aparecer. É a chance perfeita pra arrumar as...Números da sorte: 5 - 29 - 53 - 49 | Lua Cheia em Peixes.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio – Ambição e realização. Você terá como viver que muito do que quer e tem feito será recompensadohoje, com a sorte no auge por volta das 15h. Concentrese nos seus objetivos com otimismo. Quando você se concentrar de verdade nas suas finanças, as soluções aparecerão para aqueles problemas que pareciam gigantes. Nada é tão difícil quanto parece, e sua dedicação vai evitar...Números da sorte: 56 - 13 - 28 - 46 | Lua Cheia em Peixes.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário – Inovação lidera o caminho. Algumas coisas que estavam um pouco confusas começam a se organizar melhor, trazendo novas visões e soluções para você hoje, e a sorte surge no final da manhã, por volta das 11h. Agora é o tempo certo de prestar atenção em onde você está investindo sua grana. Alguns pequenos ajustes podem ajudar muito no final do mês, então bora otimizar...Números da sorte: 7 - 29 - 42 - 24 | Lua Cheia em Peixes.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes – Mude a visão, atraia o positivo. Hoje evite focar no negativo; ao invés disso, afirme pensamentos positivos e o Cosmos responderá em sintonia. Sua energia estará muito ativa hoje, especialmente à noite, por volta das 20h. Hoje é o momento perfeito pra dar um check na sua vida financeira e se ligar nos seus objetivos. Pensa aí: onde você quer estar daqui a alguns anos? E o que tá...Números da sorte: 7 - 32 - 56 - 44 | Lua Cheia em Peixes.

Fonte: Horóscopo Sideral | O mais completo e detalhado horóscopo do dia.

