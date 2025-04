Horóscopo do dia: confira o seu

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

De manhã, nem tudo sairá como você planejou, mas não há necessidade de ficar chateada com isso. Se você for flexível e puder se adaptar à situação, o dia será bom. Gradualmente, você entrará no ritmo e terá tempo para fazer tudo o que for necessário. Haverá uma chance de melhorar relacionamentos com uma pessoa com quem você costumava ter conflitos antes.

Números da sorte: 1 - 57 - 48 - 29 - 35 - 60

Lua do Dia: Lua Cheia em Sagitário.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

A primeira metade do dia será extraordinariamente bem-sucedida, então não perca a oportunidade. Será fácil resolver questões que outros acharam difíceis. A segunda metade do dia não será tão favorável, mas não deixe que nada nem ninguém freie a sua motivação. Você pode receber um contato, de trocar ideias com alguém que você não vê há muito tempo.

Números da sorte: 12 - 40 - 3 - 37 - 14 - 26

Lua do Dia: Lua Cheia em Sagitário.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Um bom dia para colocar as coisas em ordem. Velhas responsabilidades podem voltar para assombrá-la, então você terá que se adaptar à medida que avança. No entanto, isso não será uma tarefa muito difícil para você. Um dia favorável para conduzir negociações, isso ajudará você a fortalecer seu relacionamento e resolver algumas diferenças de longa data.

Números da sorte: 13 - 26 - 30 - 34 - 45 - 7

Lua do Dia: Lua Cheia em Sagitário.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Paciência e moderação ajudarão você a evitar erros por causa de algo confuso que será apresentado. Um momento favorável para colocar as coisas em ordem em seus documentos. Não tenha pressa em tomar decisões e expressar suas opiniões, principalmente à tarde. Pode levar mais tempo para você entender a situação e chegar ao fundo de todos os detalhes.

Números da sorte: 15 - 9 - 38 - 42 - 55 - 20

Lua do Dia: Lua Cheia em Sagitário.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Seu espírito e vontade de viver crescerão rapidamente a ponto de você se sentir o ser mais poderoso da Terra. Seu magnetismo será muito acentuado. Sucesso garantido. Um forte sentimento e necessidade de liberdade invadirão todo o seu corpo e mente. Encontre algum tipo de diversão, de preferência com outras pessoas que pensam como você.

Números da sorte: 18 - 3 - 46 - 29 - 37 - 50

Lua do Dia: Lua Cheia em Sagitário.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Alguns problemas familiares interferirão em seus planos. Vá com calma ou os obstáculos serão maiores. Cuidado com suas palavras e, principalmente, com seus gestos. Uma coisa que você deve ter cuidado hoje é não deixar suas emoções saírem. Eles poderiam arruinar tudo. Não se surpreenda se for convidada para participar de um projeto que é totalmente novo para você.

Números da sorte: 23 - 14 - 7 - 52 - 42 - 37

Lua do Dia: Lua Cheia em Sagitário.

Confira também a previsão detalhada do seu signo para hoje:

Áries | Touro | Gêmeos | Câncer | Leão | Virgem

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Sob o céu de quarta-feira, seu coração e sua mente estarão em sintonia. O dia será dedicado a se aproximar bastante de algo que você deseja. Você será abençoado com energia positiva hoje. Por outro lado, não crie grandes expectativas em relação a uma certa pessoa. Por isso, que não deve se envolver em batalhas que não sejam suas, para não se decepcionar depois.

Números da sorte: 28 - 15 - 39 - 60 - 25 - 44

Lua do Dia: Lua Cheia em Sagitário.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Não tenha medo de ouvir seu coração e intuição neste dia. Concentre-se em pessoas e situações que lhe tragam realização. As vibrações amplificarão sua popularidade em seu círculo social. Seu espírito criativo se manifestará, então lembre-se de ter onde registrar o que pode ser muito bom. Esteja aberto a uma análise crítica de seus relacionamentos próximos.

Números da sorte: 35 - 1 - 29 - 18 - 56 - 47

Lua do Dia: Lua Cheia em Sagitário.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Demonstre um pouco mais de amor por si mesma. É importante que você entenda onde as mudanças precisam ser feitas antes de se envolver em situações que não lhe agradam. Não tenha medo de estabelecer limites importantes consigo mesmo e com os outros. As boas vibrações de hoje ajudarão você a progredir significativamente em seus objetivos.

Números da sorte: 39 - 4 - 17 - 58 - 20 - 46

Lua do Dia: Lua Cheia em Sagitário.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

A impulsividade é uma tendência na primeira metade do dia. É melhor não se precipitar em algo e ficar atento às tensões causadas pelas expectativas em demasia. Tente não levar os desentendimentos para o lado pessoal e encontre maneiras de definir seu próprio ritmo em vez de depender dos outros, que podem não estar se movendo na velocidade certa para você.

Números da sorte: 41 - 30 - 57 - 13 - 19 - 5

Lua do Dia: Lua Cheia em Sagitário.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Na primeira metade do dia, a tendência a tomar decisões precipitadas é alta, portanto, segure um pouco. Talvez seja melhor conservar energia em vez de forçar as coisas. Este trânsito pode causar nervosismo ou mal-entendidos, e forçar ou criar altas expectativas podem acabar com seu humor, mas se você as controlar, poderá encontrar muitas coisas para aproveitar.

Números da sorte: 47 - 39 - 12 - 24 - 33 - 54

Lua do Dia: Lua Cheia em Sagitário.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Evite a tendência de tirar conclusões precipitadas ou fazer escolhas sem ter todas as informações em mãos. Ouça seus instintos, mas tome cuidado para não forçar a situação. Você atrairá mais sorte se diminuir a tendência de exagerar ou se entregar demais. Isso se tornará mais natural para você amanhã, quando os trânsitos lhe oferecerem mais paz e controle.

Números da sorte: 56 - 7 - 48 - 10 - 39 - 22

Lua do Dia: Lua Cheia em Sagitário.

Confira também a previsão detalhada do seu signo para hoje:

Libra | Escorpião | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes

Fonte: Horóscopo Sideral

