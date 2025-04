Horóscopo do dia: confira o seu

Compartilhar no facebook

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

O momento é perfeito para uma transformação interna, onde você pode explorar novas formas de se reinventar e aprimorar sua essência. Ao se abrir para essa mudança, notará uma melhora na sua forma de ser e de se relacionar com as pessoas ao seu redor. Além de obter valiosas lições através dos contatos que possui, contribuirá para o seu crescimento pessoal.

Números da sorte: 17 - 43 - 58 - 20 - 1 - 39

Lua do dia: Lua Cheia, que entra em Sagitário.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Hoje é um dia perfeito para mergulhar de cabeça nas suas emoções, sem medo de se deixar levar por elas. Mantenha uma atitude positiva e tome as rédeas das suas ações com determinação, porque é nesse movimento decidido que você encontrará o caminho para o que deseja. Confie na sua capacidade de transformar desafios em oportunidades.

Números da sorte: 1 - 33 - 40 - 16 - 53 - 27

Lua do dia: Lua Cheia, que entra em Sagitário.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Dia favorável para você começar a transformar seus sonhos pessoais em realidade, ou pelo menos para dar aquele passo significativo que você tanto deseja. Provavelmente vai se sentir motivado a começar novos projetos e a tomar iniciativas que podem mudar sua vida. Use essa energia positiva e se organize da melhor maneira possível, tudo está a seu favor!

Números da sorte: 6 - 49 - 33 - 13 - 20 - 57

Lua do dia: Lua Cheia, que entra em Sagitário.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

As estrelas prometem trazer boas vibrações e surpresas agradáveis. Você pode sentir uma energia positiva ao seu redor, como se a sorte estivesse sorrindo para você. Esse é o momento ideal para enfrentar desafios que antes pareciam intransponíveis, pois a chance de superá-los está ao seu alcance. Em resumo, algo que tem te incomodado pode finalmente desaparecer.

Números da sorte: 7 - 36 - 29 - 50 - 18 - 43

Lua do dia: Lua Cheia, que entra em Sagitário.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Pode ser um dia em que tudo fluirá conforme planejou, e você vai se sentir bem ao ter as rédeas da situação em suas mãos. Além disso, terá a oportunidade de se envolver em uma conversa profunda e significativa com pessoas que importam para você. Esse bate-papo não só será prazeroso, mas também abrirá portas para se aproximar ainda mais delas.

Números da sorte: 36 - 7 - 44 - 10 - 29 - 58

Lua do dia: Lua Cheia, que entra em Sagitário.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Por meio da Lua, sua energia será contagiante podendo iluminar qualquer ambiente no qual você estiver. Você vai se sentir inspirado a prestar atenção nos pequenos detalhes, garantindo que tudo corra muito bem. Essa atitude positiva vai te ajudar a avançar em várias tarefas, permitindo que você finalize pendências que estavam te incomodando.

Números da sorte: 7 - 34 - 53 - 21 - 46 - 19

Lua do dia: Lua Cheia, que entra em Sagitário.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Preste atenção aos sinais que seus sonhos podem estar lhe enviando, pois eles podem conter informações valiosas para a sua vida. Ao cultivar uma atitude positiva e proativa, você se torna o arquiteto do seu próprio bem-estar. Desse modo, conseguirá moldar sua realidade de acordo com suas escolhas e não apenas reagindo ao que acontece ao seu redor.

Números da sorte: 49 - 17 - 38 - 1 - 50 - 29

Lua do dia: Lua Cheia, que entra em Sagitário.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Hoje é um dia perfeito para se conectar com o que realmente importa e buscar ações que alimentem sua alma. As estrelas vão trazer uma energia reflexiva, fazendo com que você se sinta mais inclinado a ponderar sobre o rumo da sua vida. Aproveite que estes dias são muito favoráveis para expandir sua perspectiva e encontrar clareza nas suas decisões.

Números da sorte: 3 - 41 - 30 - 11 - 34 - 27

Lua do dia: Lua Cheia, que entra em Sagitário.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Neste dia, pode ser que a sua intuição esteja em alta. É um ótimo momento para colocar um ponto final em pendências que estão te incomodando. Você pode até perceber uma energia positiva no ar, como se algo bom estivesse prestes a surgir na sua vida. Confie no seu instinto, pois ele vai te guiar com clareza e te ajudar a encontrar o caminho certo para fazer o que deve.

Números da sorte: 57 - 11 - 36 - 28 - 49 - 60

Lua do dia: Lua Cheia, que entra em Sagitário.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Hoje, é essencial estar atento ao seu entorno e receptivo a boas energias. Pois, ao entrar em novos ambientes, você conseguirá captar as vibrações das pessoas ao seu redor, mesmo sem palavras. Utilize essa oportunidade para sintonizar-se com as emoções alheias e, ao mesmo tempo, proteger sua própria energia, promovendo um espaço de harmonia e compreensão.

Números da sorte: 10 - 9 - 48 - 33 - 57 - 26

Lua do dia: Lua Cheia, que entra em Sagitário.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Hoje, que tal dedicar alguns minutos para se resguardar das energias negativas que cercam você? A sua paz interior merece ser priorizada, mais do que a necessidade de estar a par de tudo que acontece ao seu redor. Conectar-se com o silêncio pode ser uma forma poderosa de encontrar clareza e renovação, permitindo que você se sinta mais leve e centrado.

Números da sorte: 7 - 58 - 19 - 24 - 36 - 40

Lua do dia: Lua Cheia, que entra em Sagitário.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Não se deixe levar pela dúvida neste dia, pois você tem a habilidade de enfrentar os desafios que surgem. Isso vai fazer com que mostre o seu verdadeiro potencial, permitindo que você evolua e se fortaleça de maneira autêntica. Com essa atitude, você encontrará caminhos para aprimorar a maneira como se desenvolve, sem que nada ou ninguém possa barrar sua jornada.

Números da sorte: 48 - 22 - 6 - 19 - 31 - 45

Lua do dia: Lua Cheia, que entra em Sagitário.

Fonte: Horóscopo Sideral

