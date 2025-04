Horóscopo do dia: confira o seu

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Hoje é um dia em que é importante ter cautela ao avaliar ou julgar situações, pois o engano pode estar à espreita. No entanto, você pode esperar um dia repleto de energia, positividade e muitas atividades, embora também possa haver momentos de ilusão. A influência benéfica dos astros trará sorte e permitirá que você mostre o seu melhor.

Números da sorte: 32 - 4 - 58 - 10 - 25 – 47

Lua do dia: Lua Cheia, em Libra.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Este dia se apresentará repleto de paz e alegria. Além disso, será marcado por emoções intensas, mas com um toque de otimismo renovado. Essa energia positiva permitirá que você manifeste o seu melhor, revelando seu lado mais humano e generoso. Haverá também a oportunidade de resolver desavenças ou conflitos de maneira diplomática.

Números da sorte: 7 - 19 - 27 - 58 - 31 - 46

Lua do dia: Lua Cheia, em Libra.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Prepare-se para um dia que se destaca dos demais. Logo pela manhã, você pode sentir que desafios estão à sua porta. No entanto, conforme o dia avança, essa percepção se transformará, trazendo surpresas agradáveis. Ao final, você se encontrará cercado de conquistas e momentos felizes, seja em sua carreira ou na vida pessoal.

Números da sorte: 1 - 20 - 33 - 19 - 46 - 57

Lua do dia: Lua Cheia, em Libra.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Talvez você sinta um pouco de cansaço ou exaustão durante o dia, mas não se preocupe, pois para mudar essa situação, basta recarregar suas energias. Apesar disso, hoje promete ser um dia repleto de positividade, felicidade e sorte. Os astros estarão a seu favor, proporcionando as melhores vibrações e abrindo portas para que você alcance suas metas.

Números da sorte: 49 - 17 - 59 - 8 - 21 - 36

Lua do dia: Lua Cheia, em Libra.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Começa o dia com uma energia positiva, como se a sorte estivesse ao seu favor. Você se sentirá otimista e essa sensação não será apenas uma ilusão; na verdade, as coisas fluirão de maneira favorável para você. Mesmo em meio a um dia agitado, essa boa vibração se refletirá nas suas experiências.

Números da sorte: 30 - 2 - 16 - 40 - 58 - 27

Lua do dia: Lua Cheia, em Libra.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Você pode se deparar com surpresas agradáveis ao longo do dia, já que sua intuição estará afiada. Ela o guiará, como se estivesse segurando sua mão, rumo ao caminho do sucesso. Isso se aplica tanto ao trabalho quanto às questões pessoais do dia a dia. Este é um período favorável para aproveitar sua inteligência e talento naturais.

Números da sorte: 9 - 41 - 27 - 16 - 54 - 30

Lua do dia: Lua Cheia, em Libra.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

A partir de hoje, você se encontrará em um caminho mais próximo de concretizar seus sonhos e alcançar metas significativas. Este é o momento ideal para se empenhar nas aspirações que tem buscado há algum tempo. Além disso, é uma oportunidade para implementar mudanças que trarão grandes benefícios à sua vida. Com isso, você estará se direcionando para um desfecho positivo e gratificante.

Números da sorte: 47 - 36 - 19 - 48 - 22 - 50

Lua do dia: Lua Cheia, em Libra.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Hoje será um dia repleto de movimentação e desafios. No entanto, com fé e otimismo, você superará tudo com sucesso, especialmente considerando a fase positiva que está vivendo. A influência da Lua permitirá que você encare as situações com tranquilidade, aproveitando cada instante. Lembre-se de focar nas suas tarefas e evite a pressa.

Números da sorte: 17 - 6 - 28 - 55 - 39 - 41

Lua do dia: Lua Cheia, em Libra.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Hoje, um espírito otimista e positivo permitirá que você perceba as situações de maneira mais favorável do que realmente são. Este será um dia repleto de alegrias e conquistas. Prepare-se para um período produtivo, embora um pouco agitado, repleto de surpresas e acontecimentos inesperados, que, na maior parte das vezes, trarão boas notícias.

Números da sorte: 33 - 57 - 23 - 18 - 49 - 60

Lua do dia: Lua Cheia, em Libra.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Abrace a novidade e faça uma previsão otimista: ao dedicar um pouco de si, um dia repleto de sorte está a caminho. Você se sentirá revigorado e cheio de esperança, pois as situações tendem a se alinhar com seus desejos mais profundos. Por isso, valorize o momento presente e encontre alegria nas pequenas bênçãos que a vida traz a cada dia, sempre em ascensão.

Números da sorte: 13 - 29 - 4 - 56 - 37 - 48

Lua do dia: Lua Cheia, em Libra.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Hoje é um dia cheio de potencial e oportunidades que você não pode deixar passar. Tudo tende a fluir conforme seus desejos, sem que obstáculos ou pessoas atrapalhem seu caminho. É a hora ideal para você se dedicar àqueles sonhos que frequentemente adia. Use este momento para planejar as melhores estratégias e dar passos firmes em direção ao que realmente deseja.

Números da sorte: 28 - 1 - 43 - 56 - 39 - 14

Lua do dia: Lua Cheia, em Libra.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Hoje será um dia repleto de inspiração e boas energias, especialmente nas áreas profissional e pessoal. Você sentirá uma força poderosa, tanto por dentro quanto por fora. Apesar de sua serenidade e tranquilidade, há uma determinação intensa que não pode ser ignorada, e nada nem ninguém conseguirá impedi-lo de seguir em frente.

Números da sorte: 40 - 56 - 19 - 7 - 22 - 31

Lua do dia: Lua Cheia, em Libra.

Fonte: Horóscopo Sideral

