Horóscopo do dia: confira a previsão para este domingo (23/08)

Áries

Aquilo que é mais difícil de executar é o que cairá em suas mãos para você assumir a responsabilidade. Evite ver nisso qualquer tipo de injustiça, porque representa a oportunidade de você demonstrar seu valor, isso sim.

Touro

Aquilo que você pretende é difícil de realizar, quanto mais se contar apenas com seus recursos particulares. Uma ajuda das pessoas competentes faria tudo ser muito mais simples, apesar de continuar difícil.

Gêmeos

As desconexões sociais se tornam evidentes, mas não para que você se atormente. Tudo isso acontece para que você se lance à procura de pessoas que estejam mais sintonizadas com suas mudanças e reinvenções. Aí sim.

Câncer

Por mais que você discorde completamente daquilo que as pessoas fazem, mesmo assim, suas críticas não serão ouvidas nem tidas em conta. Se quiser ajudar, procure agir paralelamente para mostrar as alternativas.

Leão

Este é um momento de sua vida em que tudo dá trabalho, em que nada do que outrora lhe dava o prazer da simplicidade continua brindando com isso. Não se importe demais com as dificuldades, elas lhe servem para treinar.

Virgem

Há coisas que não merecem explicações, mas intervenções práticas para dar conta delas e tocar a bola para frente. Enquanto você ficar buscando explicações, o tormento interior só vai aumentar. Desaparecerá com a ação.

Libra

Comparar sua situação a das pessoas que enfrentam dificuldades pode servir para aliviar um pouco seus tormentos. Porém, isso iria durar pouco, porque sua alma pensaria que, a qualquer momento, tudo aconteceria a ela também.

Escorpião

Aquilo que você quiser que seja bem feito, melhor será que você faça com suas próprias mãos, sem criticar ninguém por não o fazer do jeito que você deseja. Há momentos da vida em que a iniciativa tem de ser sua.

Sagitário

Neste momento, evite investir sua energia em agradar quem quer que seja, porque sua alma se encontra frente a frente com situações com as quais discorda, e não há razão para se obrigar a fingir que seja diferente.

Capricórnio

Quando sentir que não dá conta do recado, procure ajuda, porque essa se encontra disponível e não há razão de você perder tempo se atormentando com a própria ineficiência. Isso vai passar, tenha certeza disso.

Aquário

Procure driblar as explicações que lhe pedem, e foque toda sua energia na atividade, para, através do exemplo, deixar claro o que as argumentações só complicariam, porque convidariam a opiniões e pontos de vista.

Peixes

Fazer caber as ideias no mundo da realidade concreta é mais difícil do que passar camelos pelo buraco da agulha. Porém, esse é o destino humano e você experimenta isso neste momento de sua vida. Em frente.

