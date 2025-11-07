Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: As estrelas indicam que será um dia de intensa conexão com sua intuição, ariano(a). Sua mente estará mais desperta que nunca, permitindo você focar em diversos assuntos que estavam aguardando sua atenção. Aproveite especialmente o período da manhã, entre 8h e 10h, que será seu melhor horário. Veja mais sobre Áries hoje clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Neste dia, o seu regente Vênus aconselha que você concentre toda a sua força nos assuntos mais urgentes. Seu melhor momento será entre 15h e 17h, quando sentirá maior clareza para agir e resolver problemas. A sorte hoje se apresenta de forma mediana, exigindo mais fé no destino. Veja mais sobre Touro hoje clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Hoje é favorável para afirmar seu valor. O cosmos ajudará você para que mostre a todos que suas conquistas não são fruto de acaso, mas sim da sua dedicação e talento. Gêmeos, a sorte estará ao seu lado especialmente entre 11h e 13h, favorecendo conversas decisivas e escolhas importantes. Veja mais sobre Gêmeoshoje clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: O sucesso e a alegria estarão presentes em sua jornada canceriano(a), fruto de todo o seu empenho. A sorte estará menos intensa pela manhã, quando pode se sentir nervoso(a), principalmente até às 10h, mas aumenta consideravelmente no fim da tarde, entre 17h e 19h. Siga seu próprio ritmo. Veja mais sobre Câncer hoje clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Você vai entrar entra em uma fase repleta de energia positiva e bons presságios. O melhor horário para você será entre 13h e 15h, quando a sorte atinge seu ápice moderado e facilita avanços em projetos e relacionamentos. Leão, aproveite a energia dos astros para se afastar de conversas improdutivas. Veja mais sobre Leão hoje clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Este pode ser um dia marcado pela serenidade e ótimas perspectivas. Problemas que surgirem pela manhã, especialmente até às 9h, serão resolvidos rapidamente. O nível de sorte cresce a partir do meio-dia, favorecendo todas as áreas da vida Virgem, principalmente entre 16h e 18h. Veja mais sobre Virgem hoje clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Neste dia você será muito favorecido pelas estrelas. Graças a isso, poderá receber surpresas agradáveis que podem mudar seu destino para melhor. O melhor horário para Libra será entre 10h e 12h, quando sua sorte astral estará elevada, facilitando a tomada de boas decisões em sua vida. Veja mais sobre Libra hoje clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Finalmente tudo mostra que o esforço que vem fazendo ao longo de muito tempo está prestes a dar resultado. Hoje, escorpiano(a), sentirá através da energia astral que seus desejos mais profundos estão perto de se concretizar. O período entre 14h e 16h será o mais ideal para você agir. Veja mais sobre Escorpião hoje clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Você terá um dia muito favorável, pois pode acontecer a concretização de um sonho antigo. No entanto, cuidado para não expor demais sua alegria sagitariano(a), pois a inveja alheia pode interferir negativamente. Seu horário de maior sorte será das 16h às 18h, momento para que você brilhe. Veja mais sobre Sagitário hoje clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Hoje vai conseguir triunfar sobre inimigos ocultos, fofocas ou situações pouco claras. Seu brilho pessoal será a melhor defesa contra aqueles que querem minar seus esforços. Todas as más intenções retornarão para seus autores. Capricorniano(a), entre 13h e 15h, a sorte estará ao seu lado. Veja mais sobre Capricórnio hoje clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Pode ser que hoje tenha que enfrentar uma jornada um tanto difícil. Entretanto, um amigo especial estará presente para apoiar você, esclarecer dúvidas e trazer paz ao seu espírito. Entre 9h e 11h será seu melhor momento para se conectar com essa energia de apoio e obter clareza. Veja mais sobre Aquário hoje clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Desde que faça a sua parte, um dia muito feliz e emocionante espera por você. Peixes, espere por eventos e notícias que deixarão seu coração entusiasmado e alegre. O melhor horário para absorver essa energia será entre 15h e 17h, quando o cosmos conspirará a seu favor e elevará sua sorte. Veja mais sobre Peixes hoje clicando no nome do signo.

