Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (31/12) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

A Lua passa o dia em seu signo, querido Áries, harmonizando-se com o Sol e apoiando um fluxo natural para sua auto-expressão. Você encontrará pessoas mais cooperativas com você. As energias de hoje também encorajam o abandono de maus hábitos e decepções do passado. Netuno está prestes a virar direto após meses de movimento retrógrado, ajudando você a decidir quais elementos de sua vida precisam terminar ou ir para a prateleira. Preste atenção especial às atividades que o ajudam a relaxar e descomprimir agora para obter os melhores resultados, mas abra espaço para atividades de forma livre que alimentem seu espírito e satisfaçam sua vontade de aprender e descobrir. Nas próximas semanas, contar com sua intuição virá naturalmente após um período de questionamento ou dúvida sobre seus instintos. As informações e os sinais que você recebe são aprimorados e mais confiáveis, ou sua capacidade de processá-los aumenta. Acreditar em uma mentira que você está contando a si mesmo pode desgastar sua confiança em si mesmo, nos outros e na própria vida. É hora de deixar a procrastinação para trás.

Touro

Com a Lua em sua décima segunda casa solar hoje, você está inclinado a fazer uma pausa que refresca a nível emocional, querido Touro. Hoje é melhor para atividades que envolvam descanso, reflexão, pesquisa e investigação e descanso. Você pode sentir uma sensação de renovação em relação a seus sentimentos sobre um assunto, admitindo sentimentos que tem evitado ou se compreendendo um pouco melhor. Netuno está prestes a se tornar direto após vários meses de movimento retrógrado e, nas próximas semanas, você estará construindo sua fé em suas amizades, objetivos e alianças. Netuno ainda é Netuno, no entanto, e alguns aspectos dessas áreas de sua vida podem permanecer no ar! Ainda assim, você não está no limbo tanto quanto antes e está mais confiante sobre onde colocar sua confiança.

Gêmeos

Com a Lua em sua décima primeira casa solar o dia todo, querido Gêmeos, você acha natural se conectar com seus sonhos e ideais. Outros são mais cooperativos, apreciativos e tolerantes do que o normal, principalmente com a harmonia da Lua com o Sol em seu setor de parceria. Você pode sentir um desejo mais forte de interagir ou colaborar hoje. Netuno está prestes a se tornar direto após seu longo ciclo retrógrado, ajudando a desbloquear uma questão de carreira, direção, objetivo ou projeto significativo. Se você estiver em dúvida sobre um caminho a seguir, começará a se mover na direção certa intuitivamente. Você está especialmente aberto a novos insights e entendimentos e pode ficar bastante satisfeito com seu trabalho e com as coisas que realizou. Nas próximas semanas, você poderá reconstruir gradualmente sua fé em assuntos relacionados à sua carreira, planos de longo prazo, e sua capacidade de cumprir suas responsabilidades. Mesmo que você não esteja claro em sua direção, provavelmente se sentirá mais confiante de que as coisas acontecerão como deveriam. Na verdade, o longo trânsito de Netuno por seus objetivos e setor de carreira o ensina a abrir mão das expectativas e acreditar em suas capacidades. Sua reputação ou imagem profissional pode melhorar como resultado.

Câncer

A Lua passa o dia em sua décima casa solar, querido Câncer, e outros podem esperar que você assuma a liderança. Harmoniza-se com o Sol, transitando atualmente pelo setor de seu mapa solar que rege saúde, bem-estar, hábitos e trabalho ou serviço. Você pode se sentir bastante motivado para cuidar dos negócios ou de suas responsabilidades. Sua crença em si mesmo e na própria vida está crescendo ainda mais esta semana, com Netuno chegando ao fim de seu ciclo retrógrado. Pode haver um ponto de virada em um projeto ou uma atitude. Sua visão panorâmica da vida retorna para você nas próximas semanas. Planos relacionados à educação, questões jurídicas ou publicações podem seguir em frente. Mesmo que não seja explícito ou bem definido, você tem mais fé de que está indo na direção certa. Você está abraçando a ideia de que nem sempre precisa de clareza para abraçar a vida!

Leão

A Lua passa o dia em seu setor de espírito, aventura e expansão, querido Leão, conectando você com seu desejo de crescer e melhorar. Você está inclinado a compartilhar seu bom humor e sua capacidade de atrair pessoas e coisas para sua vida é alta. A busca pela alegria está em foco. Netuno está prestes a encerrar seu movimento retrógrado desde o final de junho, ajudando a mobilizar uma questão financeira. Se você está confuso sobre limites com os outros ou com seus próprios limites, agora está virando a esquina. Embora você não obtenha clareza total, sentirá menos necessidade de respostas e talvez menos sobrecarregado. Esta mudança de Netuno é fortalecedora, pois os dias de procrastinação em finanças e dependências estão chegando ao fim. Nas próximas semanas, é provável que você recupere a fé em sua capacidade de trabalhar em áreas problemáticas.

Virgem

Os trânsitos de hoje favorecem assuntos familiares, atividades domésticas e assuntos financeiros, querida Virgem. Conseguir uma janela para suas vulnerabilidades também pode ser muito importante e é um exercício valioso. É um bom momento para se concentrar em suas necessidades e sentimentos mais profundos. Netuno está prestes a se tornar direto após cinco meses de movimento retrógrado, e é provável que você desfrute de um revigoramento de seu espírito e da construção de sua fé em um relacionamento ou amizade. Concentrar-se nas qualidades positivas, belas e mágicas da vida e do amor pode ser gratificante agora e nas próximas semanas. Se você tem se sentido à mercê dos caprichos e humores dos outros ou indeciso sobre como melhorar sua vida em relação aos relacionamentos, vai se sentir um pouco mais fiel a partir desta semana. Embora não se trate de mais clareza ou definição, é provável que você se sinta muito menos sobrecarregado, e você começa o trabalho de construir fé em si mesmo para assumir o controle de seus níveis de conforto em seus relacionamentos significativos. É hora de refinar suas expectativas e planos ou sonhos.

Libra

O dia traz energia fácil para negociações e acordos, querido libriano. Conectar, aprender e compartilhar estão a favor. Em um relacionamento individual, você está pronto para ver onde as mudanças podem ser feitas para fazer melhorias. Com Netuno chegando ao fim de seu retrógrado, você está virando uma esquina e se sentindo melhor com seus esforços para melhorar seu trabalho, saúde e rotinas diárias. Essa mudança ajuda você a limpar sua mente de culpa ou preocupação. Nas próximas semanas, você renovará sua fé no que faz ou na ideia de que mais significado está por vir. Sua vida não se endireita da noite para o dia com a mudança de direção de Netuno, mas você se sente um pouco mais confiante de que pode resolver alguns problemas.

Escorpião

Você tem mais confiança em seus recursos, trabalho ou rotinas hoje, querido Escorpião. Você está prestando atenção extra a questões práticas. Netuno está chegando ao fim de seu ciclo retrógrado e é um impulso para todas as coisas românticas e criativas em sua vida. Agora e nas próximas semanas, você está ganhando incentivo para acreditar em seus sonhos ou limpar sua mente de planos que não lhe servem mais, para que possa abrir espaço para novos. Nos últimos meses, a confusão em sua vida pode ter sido causada por evitar entrar em contato com seu coração sobre um assunto. Agora, você está ouvindo seu coração, mesmo que ainda não tenha todas as respostas. Um projeto criativo, um hobby querido ou uma amizade romântica podem mostrar sinais de progresso nas próximas semanas.

Sagitário



A Lua passa o dia em sua quinta casa solar, querido Sagitário, e você gravita em busca de elevar o espírito ou relaxar. Você está encontrando novas ideias e áreas da vida para explorar. Expressar-se de maneiras criativas é mais natural. Os trânsitos de hoje trazem uma luz especial à sua personalidade. Com Netuno chegando ao fim de seu retrógrado, você pode desfrutar de mais clareza ou avanço com a casa, as condições de vida e os arranjos de vida nas próximas semanas. Relacionamentos com familiares, colegas de quarto ou entes queridos próximos também podem melhorar. Você pode revigorar sonhos e planos. É menos provável que você procrastine, principalmente ao cuidar da família e de assuntos domésticos. A resolução interna de problemas que você fez nos últimos meses começará a valer a pena quando você recuperar algum senso de direção e determinação nas próximas semanas.

Capricórnio



A Lua passa o dia no setor reflexivo e seguro de seu mapa solar, querido Capricórnio. Nesta época do ano, você já está em um estado de espírito mais voltado para dentro, com o Sol atualmente transitando por sua décima segunda casa solar, um setor de resoluções. Aproveite qualquer oportunidade para recarregar as energias emocionalmente e, se puder se beneficiar da abertura de comunicações com a família, este é um momento bom, aberto e tolerante para fazê-lo. Você pode entender melhor por que algo aconteceu em seu passado, pois Netuno está chegando ao fim de seu ciclo retrógrado de meses. Nas próximas semanas, é mais provável que você compartilhe suas ideias e inspiração com outras pessoas e menos inclinado a procrastinar ou questionar seus objetivos e sonhos. Alguns equívocos podem vir à tona, mas você está ganhando mais confiança em seu processo criativo. Um aprender, escrever, ou problema de transporte que esteve no limbo pode mostrar sinais de avanço. Você vai reconstruir a fé em seus projetos, aprendizados, estudos e relacionamentos.

Aquário

A sensação cooperativa do dia pode elevar seu ânimo, querido Aquário. Também pode aumentar seu desejo de interagir. Conexões com amigos ou sua conexão pessoal com seus sonhos e desejos podem inspirá-lo hoje. Com Netuno prestes a se tornar direto, suas metas e objetivos parecem mais factíveis nas próximas semanas. Investir mais de si mesmo em seus projetos e ideias pode ser estimulante, preenchendo você com um senso de propósito mais forte. É provável que você veja seus assuntos materiais se fortalecendo nas próximas semanas. A confiança está aumentando sua capacidade de ganhar a vida que deseja ou atrair os recursos certos. Você está colocando mais fé em sua intuição em questões financeiras e de negócios. Uma questão de dinheiro que estava no limbo agora pode ser liberada e progredir. Certos projetos parecem mais esperançosos.

Peixes



Seu coração está empenhado em fazer as coisas funcionarem hoje, querido Peixes, e é um momento em que você pode ver maneiras de fazer melhor uso do que tem. Você pode trazer um toque especial para o que você faz. Você pode estar na posição de defender ou apoiar alguém de quem gosta. Netuno está prestes a virar direto após meses de movimento retrógrado, contribuindo para uma maior sensação de bem-estar. Pode haver avanço em projetos ou planos pessoais nas próximas semanas, ou você tem mais confiança e fé em seus sonhos. Algo pode inspirá-lo a alcançar alturas maiores. A virada direta de Netuno pode revigorar você nos níveis espirituais. Você pode abordar o mundo de maneiras novas e mais poderosas.

Leia Também