Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (31/08) para o seu signo

Horóscopo de domingo 31 de agosto de 2025

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Momento de achar uma brecha e cuidar de você. Hoje é dia de dar um pause naquela correria louca que você vive. Sabe aquele estresse que só acumula? Então, bora desacelerar de verdade. Reserve um tempo pra se desligar. Dinheiro com mais certezas e oportunidades na sua mão. Hoje o universo está jogando a seu favor quando o assunto é dinheiro. Você vai sentir aquela vibe de conquista, de que as coisas vão acontecer do jeito certo. Não tenha...Números da sorte: 37 - 59 - 22 - 40 | Lua Nova em Escorpião.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Vibrações boas pra iluminar seu caminho. O universo tá mandando altas vibes positivas hoje, energia boa que dá até um up no seu astral! Use essa onda pra fortalecer sua confiança e autoestima. Só fica esperto pra não se jogar em projetos gigantes ou puxados demais. Passos firmes para uma vida financeira mais tranquila. Omovimento no seu mapa astral indica que logo você vai conseguir colocar suas finanças no ritmo certo. A ansiedade pode até bater, mas a força do céu agora é...Números da sorte: 58 - 44 - 29 - 16 | Lua Nova em Escorpião.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Autenticidade em alta - seja você de verdade. As estrelas abriram uma porta massa pra você ser ainda mais você, sem medo nem vergonha. Vai rolar uma vontade de dar passos de verdade pra cuidar melhor do seu bem-estar e felicidade. Finanças em alta, é hora de acreditar nos seus projetos. Os astros estão te dando a moral para botar os planos financeiros pra rodar. Pode deixar pra trás o medo e o receio, porque a maré está mudando e trazendo...Números da sorte: 30 - 58 - 12 - 46 | Lua Nova em Escorpião.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Organização pegando fogo pra resultados de verdade. Hoje sua disposição tá lá em cima, perfeita pra colocar tudo nos trinques! Esse pique te ajuda a resolver aquelas pendências chatas que só causam ansiedade. Sua vibe positiva atrai mais dinheiro e oportunidades. Osegredo hoje está na sua energia de atrair o que é bom. Se você se dedicar a pensar positivo e a cuidar das suas finanças com carinho, vai ver que o dinheiro começa...Números da sorte: 45 - 38 - 60 - 12 | Lua Nova em Escorpião.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Novos projetos com energia lá em cima. Sua cabeça vai estar a mil com várias ideias novas e projetos que pedem atenção. Pra não deixar o estresse dominar, bora se movimentar! Fazer um exercício, seja uma caminhada, dança ou até um esporte. Soluções financeiras chegam na hora certa, fique tranquilo. Qualquer problema com dinheiro que te incomoda vai começar a se resolver. Se você anda esperando algo grande e demorando a acontecer, paciência, pois os...Números da sorte: 20 - 17 - 48 - 55 | Lua Nova em Escorpião.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Calma e serenidade pra vencer os desafios. Hoje a vibe é tranquilidade e equilíbrio total, perfeito pra resolver aquelas pendências que andavam tirando seu sono. É o momento ideal pra corrigir erros com maturidade. Energia nova para você prosperar no financeiro. Um novo ciclo positivo está vindo nas suas finanças. Nada de estresse, porque as energias estão favoráveis para que você conquiste mais com calma e confiança. Se seguir essa...Números da sorte: 33 - 18 - 40 - 27 | Lua Nova em Escorpião.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Organização na veia e autoconfiança lá no céu. O universo tá conspirando a favor do seu futuro com planejamento e clareza na mente. Você vai sentir uma segurança extra pra tomar decisões importantes; confia no teu taco! Equilibre suas finanças e valorize o que está vindo. Hoje é um dia ideal para projetar e priorizar o que gostaria de fazer com dinheiro, com calma e atenção. O que você precisa em recursos já está a caminho, mas é importante...Números da sorte: 10 - 57 - 43 - 26 | Lua Nova em Escorpião.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Tenha mais confiança em você mesmo. Não deixe a opinião dos outros atrapalhar sua vibe. Se afaste das fofocas e se conecte com seu coração, porque ele vai ser seu maior guia agora. Hoje é perfeito pra dar uma pausa, refletir e planejar o futuro. Controle financeiro na sua mão, aproveite as oportunidades. Um clima astral em que você vai sentir que está no comando total do seu dinheiro. Nada vai desestabilizar sua energia positiva. Esse é o momento ideal para...Números da sorte: 39 - 42 - 17 - 56 | Lua Nova em Escorpião.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Controle e clareza nas ações. Hoje o lance é ficar ligado nas suas palavras e nas atitudes: elas têm peso, e muita gente olha pra você como exemplo. Se rolar aquela bagunça na sua cabeça ou no coração, não tenha medo de ser honesto. Novas portas abertas para realizar seus sonhos financeiros. Mesmo que ainda a coisa não esteja como gostaria, saiba que o universo traz opções novas pra você mudar essa história que passa pelo dinheiro. As chances são reais...Números da sorte: 59 - 28 - 11 - 46 | Lua Nova em Escorpião.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Energia lá em cima pra conquistar o que quer. Você vai estar com a pilha total pra correr atrás dos seus sonhos, tanto na vida pessoal quanto no trampo. É dia de botar a mão na massa, organizar suas prioridades e não deixar nada importante pra depois. Uma nova maneira segura de lidar com dinheiro. Você vai perceber que seu jeito de lidar e fazer acontecer com o dinheiro está mudando para melhor. Os planetas apontam que essa nova postura traz mais segurança e...Números da sorte: 41 - 28 - 59 - 30 | Lua Nova em Escorpião.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Cuida de você - O bem-estar é prioridade. Hoje pode pintar uma oportunidade massa pra você encontrar mais equilíbrio e se sentir melhor consigo mesmo(a). Atraindo segurança financeira e deixando problemas para trás. O mapa astral indica que você vai começar a sentir menos peso das dívidas e preocupações. A segurança financeira começa a ganhar espaço e se tornar mais...Números da sorte: 33 - 48 - 19 - 24 | Lua Nova em Escorpião

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Vibe boa e conexões valiosas. O astral hoje tá superpositivo, perfeito pra ter boas conversas e se conectar com a galera numa sintonia bacana. Se alguma coisa não sair como você planejou, relaxa e não perde a calma. Organize seus sonhos financeiros e veja eles acontecerem. Bora sonhar um pouco! Tire um tempinho hoje para colocar seus planos no papel. Projetar e organizar as ideias é essencial neste momento, porque o universo está pronto...Números da sorte: 29 - 10 - 35 - 58 | Lua Nova em Escorpião.

