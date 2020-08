Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (31/08) para o seu signo

O virginiano positivo está sempre procurando conhecimentos que o ajudem a manter as coisas sob o controle da mente. Através dessa busca aprende que a mente do homem é uma boa serva, mas uma má mestre, especialmente quando usurpa o domínio do espírito.

Quem nasceu hoje

Desempenhará um papel muito importante no meio em que convive. Terá facilidade para trabalhos ligados ao público. Estará sempre ligado aos assuntos de família. É cativante, compreensivo e confiável.

Alerta

Os nativos de Aquário começam a semana no alerta, e o mais indicado durante esta fase é a rotina. Gastos fora do orçamento podem balançar a estrutura financeira. Apele para o bom senso e fuja de discussões com seu par afetivo.

Áries – Fase de estabilidade material, conseguirá apoio para os novos projetos. Trabalho, negócios e investimentos em alta. Cuide da alimentação, nada de comer correndo. Amor renovado. C. 812 M. 7696

Touro – Trabalhe confiante, pois o sucesso esta em suas mãos. Melhora nos rendimentos para quem pretende iniciar novos negócios. Preocupações com Aquário e Libra. Fortes emoções no amor. Lar agitado. C. 604 M. 7042

Gêmeos – Resolva os problemas domésticos e procure ser mais participativo. Poderá enfrentar alguns imprevistos nas finanças. Fase de mudanças no trabalho. Precisará do apoio das pessoas a sua volta. C. 328 M. 2651

Câncer – Trabalho em crescimento, resolverá com facilidade os problemas. Pode sair para compras e acertar novos compromissos domésticos. Conte com Virgem. Amor sensual e charmoso. 720 M. 3961

Leão – Vênus na sua 12ª casa indica dificuldades para resolver assuntos financeiros e afetivos. Ainda terá que enfrentar algumas disputas na área profissional. Seja simpático com o seu amor. C. 578 M. 1784

Virgem – O Sol equilibra sua vida, acerte as finanças, o trabalho, setor familiar e amor. Seja otimista e organize novos projetos de negócios. Relaxe a tensão. Saúde ótima. C. 153 M. 4930

Libra – Período cheio de controvéhorrsias. Relaxe e conte só com suas forças. Evite atritos familiares e se possível não saia da rotina. Problemas com Sagitário. No amor ainda haverá paz. C. 240 M. 8519

Escorpião – Período que pode iniciar negócios e com excelentes possibilidades de mudanças no trabalho. Progresso para os que lidam no comércio em geral. Amor sensual e feliz. C. 131 M. 0423

Sagitário – Melhora no trabalho e nas finanças. Conseguirá passar boas energias aos que estão ao seu lado. Prestígio com colegas e superiores. Fase de bons negócios. Amor excitante. C. 496 M. 0175

Capricórnio – Bom dia no lar e com a família. Estará confiante nos negócios. O trabalho vem com surpresas e mudanças. Dê apoio à Gêmeos e Libra. No amor, abuse mais da sua sensualidade. C. 646 M. 5238

Aquário – Dia de alerta, a Lua desfavorece novas ações. Evite atritos no trabalho. Diminua os gastos, não faça compras. Adie viagens, início de negócios e mudanças no lar. Não discuta com seu amor. C. 985 M. 6308

Peixes – Vênus, transita na sua quinta casa, é a fase do amor, bons negócios, trabalho e até para tentar em jogos e loteria. Pode ir as compras. Amanhã às 6h35, você entrará no alerta. C. 068 M. 9857

Por Dirce Alves

