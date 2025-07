Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (31/07) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Motivação e foco para realizar seus sonhos – As estrelas apoiam sua determinação para avançar sem resistências. Dedique mais tempo ao autodesenvolvimento e menos a tentar mudar os outros. Sonhe grande, mas com os pés no chão, respeitando suas possibilidades. Essa postura trará equilíbrio e sucesso duradouros em sua jornada.

Números da sorte: 11 - 3 - 29 - 51 |Lua Nova, que entra em Escorpião.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Afirme sua identidade e atraia mudanças positivas – Sua vontade de se expressar estará em alta, e suas palavras ecoarão com força ao seu redor. Aceite somente o que traz alegria e crescimento, rejeitando negatividade e impedimentos. Abrace esta fase para manifestar seus desejos e transformar sua realidade com coragem.

Números da sorte: 12 - 7 - 46 - 18 | Lua Nova, que entra em Escorpião.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Confie em você e quebre barreiras internas – Não permita que opiniões alheias ditem seus passos. A fase astral atual incentiva a autoconfiança e o desapego de obstáculos emocionais que você mesmo cria. Viver experiências únicas fortalecerá seu caráter e o tornará mais independente. É hora de assumir as rédeas da sua felicidade.

Números da sorte: 17 - 23 - 42 - 39 | Lua Nova, que entra em Escorpião.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Renove sua rotina com criatividade para evitar o tédio – A monotonia pode tornar-se inimiga neste momento, por isso é essencial injetar mais originalidade em suas atividades diárias. Reflita sobre suas ações e busque soluções inovadoras para alcançar o sucesso. A criatividade será seu maior aliado para transformar desafios em vitórias.

Números da sorte: 3 - 44 - 60 - 42 | Lua Nova, que entra em Escorpião.

Descubra o que o universo reserva para você hoje: Clique no seu signo e confira o Amor, Dinheiro e Trabalho! Áries | Touro | Gêmeos | Câncer | Leão | Virgem

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Equilíbrio entre ouvir e definir seu caminho pessoal – O cosmos aconselha maior atenção a si mesmo, avaliando suas necessidades e desejos. Evite a pressão externa que tenta direcionar suas escolhas. Uma boa alimentação e exercícios físicos serão fundamentais para manter sua saúde em alta. Encontre sua calma interna e priorize seu bem-estar.

Números da sorte: 36 - 5 - 24 - 47 | Lua Nova, que entra em Escorpião.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Brilhe através da autenticidade e simplicidade – Você será visto como uma pessoa iluminada, talentosa e admirável. Seu carisma natural trará felicidade e satisfação interior. Suas ideias ganharão respeito, fazendo de você um ponto de referência. Mantenha-se focado em planos simples e objetivos alcançáveis para fortalecer sua estabilidade e paz.

Números da sorte: 41 - 16 - 12 - 33 | Lua Nova, que entra em Escorpião.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Inspire e transforme com novos projetos – Sob esta energia astral, surge a vontade de começar um projeto que carregue sua assinatura criativa e inspire os outros. É hora de crescimento espiritual e limpeza de carmas antigos, liberando rancores que impedem sua evolução. Aceite essa fase como uma oportunidade para renovação e expansão interior.

Números da sorte: 43 - 54 - 36 - 17 | Lua Nova, que entra em Escorpião.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Controle a sinceridade para manter bons relacionamentos – A influência dos astros pode aumentar seu espírito crítico e vontade de questionar tudo hoje. Cuidado para não magoar pessoas queridas com suas opiniões diretas. Use a diplomacia ao se expressar e exercite a compreensão. Harmonia nas relações fortalecerá sua jornada e abrirá o crescimento.

Números da sorte: 11 - 38 - 12 - 15 | Lua Nova, que entra em Escorpião.

Não perca tempo: Clique no seu signo e saiba tudo sobre o Amor, Dinheiro e Trabalho para hoje! Libra | Escorpião | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Expressão e escuta: a chave para o novo ciclo – Este é o período para falar com sinceridade, mas também ouvir com atenção e mente aberta. Evite críticas destrutivas e escolha o autoaperfeiçoamento. Impulsos emocionais podem atrapalhar decisões importantes, mas com equilíbrio, você entrará numa fase de realização pessoal, com momentos para se reinventar.

Números da sorte: 19 - 35 - 60 - 38 | Lua Nova, que entra em Escorpião.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Combata a fadiga com equilíbrio e positividade – A fase atual pode trazer cansaço devido à rotina intensa. Para manter seu ritmo, aposte numa alimentação saudável e respeite as horas de sono recomendadas. Evitar a exaustão é crucial para sua mente permanecer positiva, capaz de enxergar novas oportunidades. Assim, a vida fluirá com mais leveza e criatividade.

Números da sorte: 54 - 13 - 45 - 8 | Lua Nova, que entra em Escorpião.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Cuide do corpo e mente em harmonia – As estrelas indicam que este é um momento ideal para ouvir seu organismo e valorizar sua saúde. Adote uma rotina de caminhadas diárias para ativar sua energia vital e revitalizar o corpo. Priorizar seu bem-estar físico garantirá que você se sinta mais saudável e equilibrado. Lembre-se: fazer diferente, sem se sentir obrigado.

Números da sorte: 47 - 11 - 58 - 19 | Lua Nova, que entra em Escorpião.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Cerque-se de estímulos intelectuais e expanda seus horizontes – Sob a influência cósmica deste período, sua mente estará afiada e aberta para absorver novos conhecimentos. É hora de se conectar com pessoas que inspirem seu crescimento intelectual, pois você pode assumir uma posição de destaque. Seu estilo único e autêntico chamará a atenção, e muitos ao seu redor admirarão sua energia vibrante. Prepare-se para brilhar!

Números da sorte: 52 - 4 - 49 - 29 | Lua Nova, que entra em Escorpião.

Fonte: Horóscopo Sideral

Leia Também