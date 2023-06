Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (31/05/2023) para o seu signo

SIGA O SCA NO

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries (21/03 - 20/04)

Chances de começar tudo de novo, de outro jeito, animarão o clima. Resolva assuntos financeiros e do coração com empatia, atitude e clareza nas conversas e negociações de hoje. Emoções fortes marcarão o dia, que favorecerá o amor e o início de parcerias

Touro (21/04 - 20/05)

Um fechamento importante poderá alterar rumos. Retome uma atividade ou um projeto e dê um passo poderoso na carreira. O dia favorecerá o trabalho e as finanças. Aposte na diplomacia para contornar uma situação incômoda e esclareça valores.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Mente e espírito estarão integrados: respeite a intuição e siga seu coração. Inclua atividades na rotina que promovam bem-estar e equilíbrio físico. Valerá caminhar, treinar, movimentar o corpo e diminuir o estresse causado por discussões e burocracias.

Câncer (21/06 - 22/07)

Carinho da família, conforto e proteção emocional darão serenidade e autoestima. Desafios na área financeira pedirão controle do orçamento e planejamento de novas despesas. Evite gastar dinheiro à toa.

Leão (23/07 - 22/08)

A luta por direitos e melhor qualidade de vida inspirará um passo maior na carreira, além de associações. Acerte documentos, resolva assuntos jurídicos e some forças com amigos numa causa nobre. Interesses coletivos falarão mais alto nesta fase.

Virgem (23/08- 22/09)

Encontros encantadores marcarão esta fase, que trará propostas atraentes, convites e maior exposição pública. Se deseja mudar de trabalho ou de rotina, o dia será especial. Você encontrará caminhos abertos para alavancar a carreira e aumentar seus rendimentos.

Libra (23/09 - 22/10)

Planos de viagem servirão de incentivo para treinar a paciência nos relacionamentos e não se abalar com pequenas disputas e chatices alheias. Jogue a autoestima para cima e assuma mais autonomia. O dia trará ganho de prestígio, projeção e poder de influência. Invista na sua imagem, cuide da beleza, do equilíbrio e eleve os sentimentos. Em breve, as recompensas virão!

Escorpião (23/10 - 21/11)

Diminua a velocidade, acolha os sentimentos e se fortaleça interiormente. O dia destacará os sonhos e favorecerá atividades criativas. Solte a imaginação e transforme perdas dos últimos tempos em incentivo para novos projetos. Algo maior se desenhará no horizonte.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Associação com uma amizade num projeto inovador facilitará a realização dos sonhos e conquista de melhor qualidade de vida. Aproxime amigos. Lute por justiça e aumente o engajamento num projeto social.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Visualize o que quer para o futuro, lance um projeto e aumente a exposição. O dia trará popularidade e projeção. Uma nova atividade será estruturada passo por passo. Elabore contratos, desenvolva ideias e plante sementes que resultarão em mais estabilidade e segurança.

Aquário (21/01 - 19/02)

Clima agitado nas relações: se você agir sem pensar, poderá provocar conflitos. Respire fundo e longamente. Pense com calma antes de tomar decisões importantes que envolverão a família, o casamento e associações

Peixes (20/02 - 20/03)

Mergulhe fundo nos sentimentos, siga a intuição e abra um novo caminho no trabalho. O dia será agitado por excesso de demandas que provocam ansiedade. Mantenha a serenidade diante de situações que você não pode mudar.

