Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (31/05) para o seu signo

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Antecipe-se aos problemas antes que eles se transformem em dores de cabeça maiores. Use sua sensibilidade e inteligência para lidar com assuntos delicados de maneira equilibrada. Uma surpresa positiva pode mudar o clima e trazer um sorriso inesperado. E se alguém demonstrar estar precisando de apoio, estenda a mão sem hesitar, sua presença pode fazer a diferença.

Números da sorte: 22 - 10 - 43 - 6 | Lua Nova em Leão.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Confie no seu sexto sentido, pois ele será um guia valioso nas próximas horas. Situações inusitadas podem surgir do nada, e será a sua intuição que apontará o melhor caminho a seguir. Evite agir por impulso, especialmente ao lidar com decisões financeiras. Seu coração traz respostas mais sábias do que a razão hoje, então ouça-o com atenção.

Números da sorte: 50 - 18 - 2 - 49 | Lua Nova em Leão.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Nem sempre o ambiente à sua volta favorece seu bem-estar, e hoje pode ser um desses dias. Se perceber que pessoas invejosas ou energias pesadas estão interferindo no seu equilíbrio, afaste-se. Seu estado emocional merece ser protegido. Escolha estar onde se sente valorizado e priorize atividades que elevem sua vibração. À noite, busque o aconchego da calma.

Números da sorte: 9 - 23 - 18 - 36 | Lua Nova em Leão.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Obstáculos surgem, mas você tem força e sabedoria para lidar com eles de maneira firme e sensata. Uma conversa honesta poderá trazer a clareza que você precisa, então fale com o coração, mas com diplomacia. Há também chances de você se libertar de algo que já não se encaixa mais na sua vida. Use isso para abrir espaço para o novo com leveza e consciência.

Números da sorte: 48 - 10 - 31 - 56 | Lua Nova em Leão.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Chegou a hora de se desconectar das exigências externas e se reconectar com sua essência. Deixe de lado a necessidade de agradar a todos e concentre-se no que alimenta sua alma. Aquilo que incomoda há tempos começa a perder força quando você decide se priorizar. Valorize seu tempo, cuide da sua energia e abrace o silêncio para reorganizar sua mente.

Números da sorte: 18 - 9 - 30 - 48 | Lua Nova em Leão.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Empatia é a chave para relacionamentos mais verdadeiros. Ainda que os dilemas dos outros pareçam simples aos seus olhos, eles podem ser grandes para quem os vive. Ouça com paciência, sem julgamentos. Reflita bem antes de se comprometer com ajudas ou empréstimos. O equilíbrio entre dar e receber é o que sustenta vínculos duradouros.

Números da sorte: 36 - 48 - 19 - 20 | Lua Nova em Leão.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Às vezes, o reconhecimento não vem de imediato, mas isso não diminui o valor do que você fez. Continue sendo luz mesmo sem aplausos, pois o retorno virá no tempo certo. Hoje, uma questão que parecia complicada tende a se resolver com mais facilidade do que imaginava. À noite, aceite o convite de um amigo fora da rotina e abrace o novo com leveza e bom humor.

Números da sorte: 18 - 33 - 26 - 50 | Lua Nova em Leão.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Chega de esperar pelo cenário perfeito, a vida acontece no agora. Se está diante de uma escolha importante, tome coragem e decida com o coração. Ficar adiando só cria mais dúvidas. No campo afetivo, evite discussões que não levam a lugar nenhum. Aceitar o fluxo da vida pode ser libertador e te abrir portas que a lógica, às vezes, sozinha não alcança.

Números da sorte: 36 - 2 - 58 - 43 | Lua Nova em Leão.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Uma boa surpresa pode aparecer do nada, então, aceite e viva o momento! Diga sim ao inesperado, pois é dessas experiências espontâneas que surgem boas lembranças. Evite remoer o que já passou ou o que está fora do seu alcance. Talvez o cansaço que sente seja mais emocional do que físico. Cuide do seu tempo com carinho e dê mais espaço à leveza.

Números da sorte: 39 - 7 - 26 - 51 | Lua Nova em Leão.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Olhe com mais atenção antes de confiar cegamente nas palavras alheias. Algumas promessas podem esconder intenções confusas. Aproveite a tarde para organizar seus pensamentos e dar fim a assuntos pendentes. O convívio familiar também merece atenção: quando todos colaboram, os desafios ficam menores. Juntos, vocês podem mais do que imaginam.

Números da sorte: 57 - 19 - 34 - 20 | Lua Nova em Leão.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Neste dia esteja preparado, nem todos vão concordar com você hoje, mas isso não é motivo para perder a calma. Use sua inteligência emocional para sustentar o diálogo com firmeza e respeito. Algumas frustrações são inevitáveis, mas o modo como reage a elas é o que define o rumo do dia. Escolha ser a paz no meio do caos. Afinal, o equilíbrio deve começar por você.

Números da sorte: 30 - 8 - 16 - 49 | Lua Nova em Leão.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Seu poder de convencimento está em alta, então aproveite para resolver pendências e colocar planos em prática. Com foco e paciência, você pode transformar preocupações em soluções viáveis. Evite a pressa: uma estratégia bem pensada vale mais do que várias ações impacientes. A cada pequeno avanço, celebre — você está mais perto do que imagina.

Números da sorte: 6 - 49 - 18 - 22 | Lua Nova em Leão.

Fonte: Horóscopo Sideral

