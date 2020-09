Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (30/09) para o seu signo

ÁRIES

Tire um tempo para repensar escolhas que você já tomou na sua vida. Se tem planos para viajar ou planeja algo importante nos estudos, redobre a cautela. A dois, mantenha a calma e tudo vai melhorar.

TOURO

Você não vai se contentar com a rotina e poderá se envolver em projetos mais ousados. Uma amizade antiga pode chegar ao fim. A vida amorosa ganha mais companheirismo.



GÊMEOS

Você pode melhorar sua imagem se mostrar seu lado responsável. Mas priorize o que pode fazer a sós. Para melhorar a convivência com sua cara-metade, deixe as críticas de lado.

CÂNCER

O desejo de aprender está em alta e, quanto mais conhecimento você adquirir, mais longe irá chegar! A vida amorosa se torna mais divertida se você e o par deixarem a rotina de lado.

LEÃO

Astral favorável para fazer ajustes e mudanças na sua vida. Se pensa em novos rumos para a sua carreira, agora é hora de dar os primeiros passos. Há chance de se envolver com alguém disputado.

VIRGEM

Nesta quarta, investir em uma parceria será a melhor maneira de melhorar sua produtividade. O astral pode pesar um pouco em casa. A vida conjugal pede mais tolerância e menos ciúme.

LIBRA

É hora de mergulhar no serviço e redobrar seu esforço, assim, terá mais chance de aproveitar uma oportunidade inesperada. A vida amorosa pode cair na rotina. Tente apoiar mais a pessoa amada.

ESCORPIÃO

Se trabalha com algo que exige criatividade ou envolve crianças, tem tudo para se destacar. Porém, as finanças pedem um pouco de cautela. Você tem tudo para se tornar irresistível na paquera!

SAGITÁRIO

Talvez tenha que dedicar mais atenção aos assuntos familiares. Cuide de qualquer pendência em casa até mesmo uma reforma. Se tem compromisso, a relação tende a se tornar mais sólida.

CAPRICÓRNIO

Você conta com mais facilidade para fazer novos contatos, lidar com clientes e com serviços que exigem boas ideias. O romance ganha mais leveza e diversão. Não dê ouvidos a fofocas.

AQUÁRIO

As finanças ganham destaque hoje e você pode comprar algo que deseja há tempos. Mas nada cai do céu, faça seus esforços renderem frutos. Há sinal de estabilidade na vida conjugal.

PEIXES

Vai sobrar disposição para lutar pelos seus interesses. Charme e um bom papo serão suas armas para se dar bem nos assuntos do coração, seja com o par ou na conquista.

(Via João Bidu)

