Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (30/06) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Este é um desses raros momentos em que a alma se sente segura, capaz de enfrentar os demônios hediondos do inferno sem nem sequer verter uma gota de suor. Este é um momento de coragem, ou de inconsciência também.

Touro

O dinamismo há de ser aproveitado para você se inteirar de tudo que anda acontecendo, e que afeta seus planos, mesmo que de forma tangencial. Observe ao seu redor e repare nos sinais que a vida lhe transmite.

Gêmeos

Pela lógica, tudo dará errado, mas pela intuição, cometer erros seria melhor do que continuar esperando por uma ocasião que, provavelmente, nunca virá a acontecer. Siga em frente e não se preocupe com nada.

Câncer

Ainda que você encontre resistência, procure tomar a iniciativa de reunir as pessoas que se desentenderam, para encontrar um ponto em comum ao redor do qual elas possam se reorganizar, mesmo que os conflitos continuem.

Leão

De uma forma ou de outra, a esta altura do campeonato se tornou inevitável que você arque com uma fatia mais substanciosa de tarefas e obrigações do que as outras pessoas. Da próxima vez, é melhor antecipar isso.

Virgem

Agora é uma boa hora para você divulgar seu trabalho e colher resultados, mesmo que esses não sejam imediatos. Não importa solucionar as questões imediatas, o que importa é que mais pessoas conheçam seu trabalho.

Libra

Os riscos são grandes e muito presentes, não seria possível fingir que não existem, mas tampouco seria o caso de os tornar protagonistas, porque são meras circunstâncias que serão superadas ao longo do tempo. Em frente.

Escorpião

Ofereça espaço para as pessoas se expressarem livremente, sem você as criticar ou tentar convencer de seus pontos de vista particulares. Este é o momento em que é possível aprender algo diferente. É assim.

Sagitário

Se houvesse harmonia tudo seria muito melhor, mas aí é que está a questão. Enquanto sua alma espera que a harmonia se apresente espontaneamente, ela precisa ser buscada e posta em marcha por própria vontade.

Capricórnio

A concordância agrega algo muito positivo aos relacionamentos, porque demonstra a força que resulta da união, e o quanto as pessoas se tornam imbatíveis quando decidem confiar umas nas outras.

Aquário

Continue arrumando tudo, organizando e planejando cada passo que seja necessário para atingir seus propósitos. Não se esqueça de que o tempo investido em planejamento é o tempo poupado na execução. Assim são as coisas.

Peixes

Dizem que no fim tudo dá certo, e se não está tudo certo é porque ainda não chegou a esse fim. A questão da atualidade é que, talvez, não seja necessário esperar até o fim para que tudo dê certo. Pode ser aqui e agora.

