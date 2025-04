Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (30/04) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Hoje, a influência favorável da Lua lhe trará um dia geralmente melhor e mais otimista, acompanhado de circunstâncias mais favoráveis em relação ao trabalho ou a questões materiais. Você superará as dificuldades, embora agora a astúcia lhe seja mais útil do que a força. Sua força pessoal estará mais presente do que nunca, tendo as coisas sob controle.

Números da sorte: 28 - 47 - 53 - 35

Lua do Dia: Lua Nova em Gêmeos.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Você terá sucesso no material, embora isso venha mais do seu esforço tenaz do que da ajuda da sorte, embora você também tenha isso. Cuide mais de você, no aprimoramento pessoal ou se dedique a algo que lhe faça se sentir bem. Invista mais tempo em si mesmo, no seu futuro e nos relacionamentos que contribuem para sua vida e sua felicidade.

Números da sorte: 39 -12 - 19 - 60

Lua do Dia: Lua Nova em Gêmeos.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Embora as influências planetárias hoje sejam melhores do que nos últimos dias, talvez o destino force você a dar uma guinada na sua vida e começar um ciclo muito melhor. Cultive mais sua alma, seus desejos. A Lua oferece um ótimo dia para expandir seu conhecimento e prática sobre o espiritual, que permite que você se conecte à sua verdadeira essência.

Números da sorte: 5 - 14 - 22 - 15

Lua do Dia: Lua Nova em Gêmeos.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

O que pode parecer doloroso inicialmente é, na verdade, sua sorte, pois ela lhe dará a oportunidade de terminar um relacionamento que estava lhe causando muito mal e seguir para uma fase muito melhor. Este dia em especial será um momento ideal para você colocar em prática tudo o que pensa e deseja há meses, tente não se deixar estar.

Números da sorte: 20 – 54 – 33 – 51

Lua do Dia: Lua Nova em Gêmeos.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Você talvez tenha que enfrentar um dia muito tenso hoje, durante o qual sentirá que será inundada de problemas. Mas não se preocupe, porque rapidamente tudo voltará ao seu lugar. Faça algo que mexa com seu corpo, pode ser esporte, academia ou dança. É um bom dia quando se trata de sua forma física. As estrelas mostram uma tendência positiva.

Números da sorte: 30 - 6 - 18 - 37

Lua do Dia: Lua Nova em Gêmeos.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

É um dia positivo da perspectiva dos astros, então as decisões que você tomar também serão positivas, especialmente em tudo relacionado ao lado pessoal. Guarde uns minutos para você hoje. Este é um dia para pensar em cuidar de si mesmo, principalmente neste dia em que a Lua reforça todas as ações que são para o benefício de sua saúde física e mental.

Números da sorte: 49 - 28 - 5 - 44

Lua do Dia: Lua Nova em Gêmeos.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Hoje você deve ter muito cuidado e não deixar que os impulsos e o nervosismo tomem conta de você, porque se fizer isso, correrá grande risco de ter uma discussão ou desentendimento.

Mais do que nunca sua imaginação estará em plena capacidade hoje e com seu humor em ótimo astral, o que será muito benéfico para um projeto que você deseja iniciar.

Números da sorte: 21 - 5 - 36 - 52

Lua do Dia: Lua Nova em Gêmeos.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Se você fizer a sua parte, hoje poderá ter um dia marcado pela harmonia, serenidade e paz. Deixe o destino te guiar; não tente impor seus desejos ou necessidades. Pare de fazer de conta que não se importa. O dia é ideal para realizar transformações e encontrar oportunidades no campo do bem-estar. Não deixe que as mudanças de humor prejudiquem seu humor.

Números da sorte: 9 - 25 - 42 - 56

Lua do Dia: Lua Nova em Gêmeos.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

A influência da Lua lhe dará maior inspiração, além de maior otimismo e, em geral, uma tendência a enxergar caminhos e soluções que você não percebia. Se começar, não pare. Se você pretende cuidar de sua saúde, não se permita tentações que ameacem seus objetivos, que podem jogar por terra um esforço que vale muito mais do que um pequeno prazer.

Números da sorte: 60 - 37 - 15 - 48

Lua do Dia: Lua Nova em Gêmeos.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Embora a sorte esteja sempre do seu lado, agora você deve encarar essas questões com mais calma e reflexão, não confiando apenas nas aparências ou nos sentimentos. Sem dúvida que será muito bom para a sua vida tentar não repensar questões do passado que só lhe trazem coisas desagradáveis. Pense no presente e no futuro, preste atenção ao seu sexto sentido.

Números da sorte: 22 - 32 - 14 - 20

Lua do Dia: Lua Nova em Gêmeos.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Este será um bom dia para você, até muito bom, embora com duas fases, já que no início começará com grandes tensões. No entanto, de repente, tudo tomará um rumo inesperado a seu favor e o que parecia um dia ruim se transformará em um dia de sorte e felicidade. Trabalhe as energias em volta, aproveite algum tempo livre para organizar seu ambiente.

Números da sorte: 19 - 34 – 54 – 9

Lua do Dia: Lua Nova em Gêmeos.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Este dia vai coincidir com um momento muito favorável, da perspectiva dos astros, então, se você fizer a sua parte hoje, poderá ter um dia realmente feliz e afortunado, ou pelo menos se sentirá assim por muitos momentos. Hoje começará o dia com muita energia que diminuirá com o decorrer do dia. Encontre um espaço de silêncio para recuperar o fôlego.

Números da sorte: 18 - 37 - 28 - 43

Lua do Dia: Lua Nova em Gêmeos.

Fonte: Horóscopo Sideral

