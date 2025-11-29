Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (29/11) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Este é o momento ideal para romper com energias negativas que vêm drenando sua força. O cosmos incentiva que você Áries se desvincule de relações que trazem dúvidas e bajuladores que não elevam seu espírito. A partir das 10h até 13h, o céu favorece ações decisivas e renovações profundas.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: A monotonia que ronda seu cotidiano pode ser quebrada com atos espontâneos que farão seu espírito vibrar. Touro, o Sol posiciona-se para abrir caminhos entre 14h e 17h, instigando você a experimentar o novo e sair da rotina. Essa mudança trará emoções positivas que ampliarão sua visão sobre a vida.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: O universo lhe concede hoje uma energia vibrante para que mantenha seu foco em um objetivo claro. Entre 9h e 12h, sua criatividade estará em alta para agir com ousadia e fazer aquilo que deseja. Gêmeos, não tenha medo de inovar e seguir seus instintos, o ambiente ao redor responderá positivamente.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Seu cenário astral sugere que é hora de silenciar e refletir sobre aquela preocupação que o acompanha. Entre 09h e 11h, as estrelas energizam caminhos para a resolução pacífica e introspectiva. Câncer, aproveite para escutar sua intuição e encontrar respostas internas. A sorte será alta neste período.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: O cosmos favorece hoje encontros sociais que renovarão sua energia. Leão, entre 13h e 15h, a influência dos astros estimula sua comunicação e o potencial para resolver assuntos abertos. Aproveite essa energia para encarar qualquer desafio que possa estar enfrentando, pois a sorte está em nível alto.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: A influência dos astros indica que o dia é favorável para compartilhar suas ideias e abraçar novos projetos, especialmente parcerias, entre 11h e 14h. Virgem, sua mente analítica vai encontrar terreno fértil para prosperar, desde que você mantenha o foco em pensamentos positivos. A sorte está alta.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Os astros alinham uma onda de paz profunda ao resolver pendências que pesam em sua balança cósmica. Libra, solte o fardo que obstrui seu fluxo sideral, especialmente entre 12h e 15h, quando Vênus ilumina decisões racionais e transformadoras. A sorte alta convidará a fazer mudanças de prioridades.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Transformações benéficas fluem no plano pessoal, facilitando ganhos familiares sob a influência intensa de Plutão. Essa energia fortalecerá laços e estabilidade. Escorpião, foque nas responsabilidades de longo prazo entre 13h e 16h, priorizando o processo sobre os frutos a curto prazo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Um período de calma surge a partir de hoje pelo sucesso que orbita sua expansão alinhada às vibrações positivas de Júpiter. Isso deixará sua mente mais clara para fazer o que precisa neste dia. Sagitário, ganhe recursos com velhos amigos entre 15h e 18h, estabelecendo projetos autênticos com autoridade.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Hoje, Saturno abre portas para cuidados sinceros e presenças genuínas em sua esfera pessoal disciplinada. Capricórnio, sintonize-se positivamente entre 10h e 13h, confiando no êxito de encontros marcados apesar de dúvidas. A sorte está alta, atraindo gente boa que há tempos merece espaço.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: O dia é excelente para avançar em projetos apesar de opiniões nebulosas, com Urano impulsionando chances reais de sucesso inovador. Aquário, amplie horizontes entre 17h e 20h, explorando viagens ou estudos além das fronteiras habituais. Seu nível de sorte brilha em alta, favorecendo ousadia criativa.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Hoje é ideal para buscar leveza, criatividade e conexões significativas que impulsionam seu crescimento pessoal e espiritual. Peixes, as estrelas convidam você a olhar para o futuro com uma perspectiva renovada. O melhor horário para se conectar com essa energia é das 19h às 22h, bom para encontros sociais.

