Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (29/09) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Hoje é um dia para dar um passo para trás, Áries, e olhar sua vida com mais calma e clareza. As conquistas virão quando você entender seus atos e escolhas. A sorte pode não estar no seu humor, que tende a ser mais curto, então segure a língua e evite comentários ásperos. O melhor horário é à tarde, entre 14h e 17h, quando a mente fica mais tranquila para refletir.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Touro, siga a maré hoje e evite entrar em conflito com seus próprios pensamentos. O universo favorece exames, entrevistas e acordos, abrindo portas inesperadas para mudanças positivas. Confie no flow e não deixe o medo atrapalhar. Invista seu tempo entre 10h e 13h: a sorte estará do seu lado para captar as oportunidades.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Este é um momento ideal para pensar em transformar aquela paixão em algo rentável, Gêmeos. A receita do sucesso é paciência e trabalho constante, nada de pressa para resultados imediatos. Seu auge acontece entre 16h e 19h, quando a energia está favorável para focar no planejamento e enxergar suas metas com otimismo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Hoje você encontra energia boa para se conectar com pessoas queridas que estão longe. A intuição vai ajudar a desvendar o que está oculto e resolver pendências antigas. Horário chave para conversas importantes está entre 18h e 21h, quando o clima astral favorece trocas afetivas e soluções profundas.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Leão, a sorte acompanha sua coragem para enfrentar problemas mais difíceis. Tome iniciativa, pois a determinação faz toda a diferença agora. No final do dia, desacelere e busque algo leve para aliviar a tensão — um passatempo ou uma conversa leve fazem um bem danado. Entre 9h e 12h, sua energia está em alta para agir.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Hoje a paciência é sua aliada para lidar com imprevistos. Aproveite para relaxar e dar uma pausa na rotina agitada, pois soluções inesperadas podem surgir. Use a manhã, das 8h às 11h, para se organizar e encontrar equilíbrio. Virgem, o universo promete crescimento e descobertas que vão te surpreender.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Libra, seu dia tem tudo para ser cheio de sorte se você vibrar positividade. Prepare-se para mudanças, pois pessoas que não agregam vão sair do seu caminho, abrindo espaço para o novo. Explore diferentes jeitos de alcançar seus sonhos — não fique preso a um só plano. O pico da sorte fica entre 15h e 18h.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Hoje, Segure as emoções e fique atento para não cair em armadilhas, Escorpião. Uma notícia boa vai animar seu dia, então deixe espaço para a positividade e evite preocupações desnecessárias. Conversas importantes podem trazer soluções inusitadas entre 14h e 17h, aproveite para se expressar e ouvir.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Sagitário, tensões podem tentar atrasar seu ritmo, mas você sabe virar o jogo. Ajuste suas expectativas e foque no que realmente importa. O futuro reserva mudanças boas, então receba com otimismo. Aproveite o período da manhã, das 9h às 12h, para se organizar e recarregar as energias.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Capricórnio, você entra numa fase de transformações que vão levar você para um lugar melhor. Aproveite para enfrentar desafios com confiança e mostrar o seu valor. Se a notícia não for das melhores, lembre-se que outras oportunidades estão a caminho. O sucesso começa a dar pinta entre 13h e 16h, fique atento.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Aquário, prepare-se para receber uma oferta tentadora hoje. Nada de criar problemas que não existem, a vibe é positiva e cheia de potencial. Mantenha a energia circulando livremente e não deixe dúvidas te travarem. O período da tarde, especialmente das 14h às 18h, será o melhor para fechar essa oportunidade.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Peixes, boa hora para tomar decisões importantes nos assuntos do coração e da vida pessoal. A paciência vai ajudar a subir degrau por degrau e nada vai escapar do seu controle. A serenidade marca seu dia, perfeito para colocar em dia pendências e manter contato com quem ama. O começo da noite, das 19h às 21h, trará paz e bons momentos.

Leia Também