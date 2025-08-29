Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (29/08) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Alcance equilíbrio e supere a negatividade. Hoje, os eventos vão acontecer de um jeito que te ajudarão a teraquele equilíbrio e uma jornada positiva. Decisões importantes para o seu futuro pessoal estão chegando e o melhor horário para agir é entre 14h e 16h. A sorte e a prosperidade estarão do seu lado, fazendo qualquer tensão financeira ir embora. Você vai se sentir animada pra retomar...Números da sorte: 37 - 59 - 22 - 40 | Lua Nova em Escorpião.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Comece o com tranquilidade e energia positiva.Você pode iniciar seu dia tranquilo, com aquela animação gostosa que só quem é do bem sente. Tudo vai melhorar conforme as horas passam. Entre 10h e 12h será o seu momento de sorte. A energia da prosperidade começa a se encaixar na sua vida financeira neste momento. Qualquer preocupação que você sentia vai diminuir e sua...Números da sorte: 58 - 44 - 29 - 16 | Lua Nova em Escorpião.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Tarefa concluída e novos começos pela frente.Hoje é dia de finalizar aquela tarefa que vinha te deixando nervoso, e antes do esperado! Aproveite o tempo livre para organizar outras coisas. Das 16h às 17h é o horário ideal para focar. Um dinheiro inesperado pode aparecer e deixar seu humor lá em cima. Esse impulso financeiro vai ajudar a realizar alguns desejos que estavam mais...Números da sorte: 30 - 58 - 12 - 46 | Lua Nova em Escorpião.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Mudança positiva a caminho. A previsão para hoje diz que você pode esperar um dia leve para realizar suas coisas. Aproveite o tempo livre para organizar o que tá pendente. Das 11h às 13h é o momento que a sorte bate na sua porta. É dia de focar naquilo que realmente vai gerar resultado financeiro e deixar de lado as pequenas irritações ou atrasos. Mantenha seu pensamento naquilo que...Números da sorte: 45 - 38 - 60 - 12 | Lua Nova em Escorpião.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Fique esperto com pessoas invejosas. Hoje é dia de cuidado e medir bem o que fala, principalmente perto de gente que só quer ver o circo pegar fogo. É bom se esforçar mais pra se sentir melhor depois. Das 15h às 16h será o seu melhor horário. Uma boa chance aparece para você melhorar de verdade sua situação financeira. Pode ser que você precise ajustar sua rotina e ousar um pouco...Números da sorte: 20 - 17 - 48 - 55 | Lua Nova em Escorpião.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Coloque interesse e faça acontecer. Se você colocar mais dedicação e interesse, hoje vai dar tudo certo com mais facilidade. Esse esforço extra vai ajudar muito a desenvolver seu projeto ou desejo. O pico da sorte está entre 9h e 11h. Suas finanças começam a melhorar e você vai receber uma dica valiosa para aumentar sua renda. O otimismo vai se instalar em você, reforçando uma energia...Números da sorte: 33 - 18 - 40 - 27 | Lua Nova em Escorpião.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Ignore comentários negativos e eleve sua autoestima. Esqueça as opiniões alheias que só servem para te desanimar. O dia é perfeito para uma pausa e pra você começar a acreditar de verdade no seu valor. Das 13h às 15h, sua sorte é alta. Quando a energia astral positiva se firmar no seu signo neste ciclo, a deusa da fortuna estará ao seu lado. Você terá surpresas boas em relação ao dinheiro, o...Números da sorte: 10 - 57 - 43 - 26 | Lua Nova em Escorpião.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Sorria e recarregue suas energias. O sorriso no rosto hoje será seu melhor remédio: traz calma, cura e energia física para enfrentar todo desafio. A força vem de dentro, então seja positivo! Entre 10h30 e 12h30 está seu horário de sorte. Crescimento financeiro à vista sem maiores obstáculos. Olha só, suas finanças ganham força neste novo ciclo e você volta à trilha do crescimento. Problemas e....Números da sorte: 39 - 42 - 17 - 56 | Lua Nova em Escorpião.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Organização é a chave para a paz. Hoje é dia de se organizar em tudo: vida pessoal, trabalho, casa. Evite discussões, que só vão mexer com seu humor e acabar com a sua calma. Das 8h às 10h o céu está favorável para você focar nessa vibe. O seu horóscopo aponta que o sucesso vai estar muito presente e do seu lado para realizar o que depende de dinheiro. Uma grande chance para mudar...Números da sorte: 59 - 28 - 11 - 46 | Lua Nova em Escorpião.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Cuidado com as distrações e foque nos projetos. Alguém que fala muito pode atrapalhar sua concentração, então fique esperto. Coloque esforço redobrado nos seus projetos e verá que vale muito a pena. Das 17h às 18h você terá a sorte ao seu lado. Uma jornada astral com reviravoltas positivas, em que a sorte estará a seu favor e você poderá alcançar coisas incríveis...Números da sorte: 41 - 28 - 59 - 30 | Lua Nova em Escorpião.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Encare os obstáculos como oportunidades. O dia pode ser bem positivo, só não desanime com os obstáculos que aparecerem; são testes para sua força e foco. Um desafio difícil pode ser a porta pra algo ótimo. Das 14h às 15h seu nível de sorte estará em alta. O Universo pede para você tenha certeza de que seu ritmo de vida está sendo moldado para trazer boas notícias financeiras...Números da sorte: 33 - 48 - 19 - 24 | Lua Nova em Escorpião.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Quebre velhos medos e abrace novas oportunidades. Hoje é o dia ideal para repensar seu jeito de agir e deixar para trás medos que te limitam. Tenha orgulho das suas conquistas e siga firme, porque o universo está preparando algo grande para você. A suavisão do futuro financeiro começa a se expandir nesta fasee isso vai te levar a um patamar mais sólido. Comece a colocar seus planos...Números da sorte: 29 - 10 - 35 - 58 |Lua Nova em Escorpião.

