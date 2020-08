Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (29/08) para o seu signo

Áries – A sorte esta ao seu lado quando o assunto for trabalho. Sucesso para firmar ou conquistar seu espaço. Sinal verde para acertar parcerias. Esta é uma boa fase para uma reconciliação. C. 223 M. 1596

Touro – Terá oportunidades de expansão profissional. Fase em que os projetos ganharão impulso. A convivência com a pessoa amada deverá melhorar bastante. Pode sair para fazer um programa em família. C. 175 M. 8245

Gêmeos – É hora de contar com sua força para tratar de assuntos de trabalho. Realce seu magnetismo. No amor, poderá desfrutar de momentos aconchegantes ao lado da pessoa amada. C. 314 M. 4620

Câncer – Você tem um dia de acertos. Sua comunicação vai surtir bons resultados no seu trabalho. No amor, seu lado carinhoso vai falar mais alto. Favorável para mudanças na decoração de sua casa. C. 637 M. 3308

Leão – Invista no seu potencial e conseguirá atingir suas metas. Favorável para colocar em ordem o setor doméstico. Seu charme e simpatia serão notados pela pessoa amada. Organismo perfeito. C. 893 M. 7051

Virgem – Poderá unir o útil ao agradável no trabalho. Suas idéias poderão ser aproveitadas em todos os setores. O seu charme vai chamar à atenção das pessoas à sua volta. Tudo certo no amor. C. 548 M. 6474

Libra – Alguns problemas podem aparecer no trabalho. Procure ouvir conselhos, não queira fazer tudo sozinho. Seja realista com suas finanças. Fique ao lado da pessoa amada e família. C. 029 M. 5787

Escorpião – O seu astral está altíssimo para conseguir o que pretende no setor pessoal e profissional. Os interesses em comum vão falar mais alto na vida a dois Pode aceitar convites para estar ao lado da família. C. 997 M. 1863

Sagitário – Ótima fase para exercer atividades profissionais com as quais se identifica. Período para acertar as finanças. Faça uma surpresa ao seu par afetivo. Programe o final de semana ao lado da família. C. 703 M. 0959

Capricórnio – Você passa o dia no alerta. Deixe tudo como esta no trabalho, adie qualquer mudança. Mantenha a calma diante dos problemas. No amor, a possessividade pode gerar alguns aborrecimentos. C. 884 M. 7602

Aquário – Fase em que você esta com alto astral para ampliar seus contatos. Entrada extra de dinheiro. Proteção da família. Mude a rotina com seu par afetivo. C. 450 M. 2018

Peixes – Seu profissionalismo vai contar pontos a seu favor no trabalho. Utilize o final de semana para promover mudanças na decoração de sua casa. Bom dia para fazer planos com seu amor. C. 665 M. 9134

Por Dirce Alves

