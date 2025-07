Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (29/07) para o seu signo

Compartilhar no facebook

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Durante este ciclo, os astros indicam que diversão, alegria, abundância e prosperidade estarão em constante movimento ao seu redor. Você perceberá isso mais nitidamente hoje, quando as coisas começarem a fluir naturalmente, como deveriam. É um momento propício para alinhar sua vida aos seus verdadeiros desejos e encontrar paz interior.

Números da sorte: 11 - 52 - 43 - 37 | Lua Nova, que entra em Libra.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

As energias celestes sugerem que agora é hora de desacelerar – descansar mais, romper um pouco a rotina e se abrir mais para o mundo externo. O céu favorece o início dos seus projetos pessoais que foram deixando para depois. Hoje você sentirá um convite para aproveitar mais a vida e se entregar às novas experiências.

Números da sorte: 19 - 24 - 47 - 52 | Lua Nova, que entra em Libra.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

A influência planetária desta fase traz uma força mental que revigora seu espírito, aumentando seu otimismo e alegria. Enfrentar desafios com esse pensamento positivo será essencial para seu equilíbrio durante o dia. Contudo, lembre-se de estabelecer limites claros: aprenda a dizer não quando necessário para preservar seu bem-estar.

Números da sorte: 3 - 47 - 51 - 29 | Lua Nova, que entra em Libra.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Você poderá notar a rápida movimentação das energias ao seu redor, com várias influências positivas se manifestando e agitadas, mas também desorientadoras. Não tente controlar tudo – permita que essas vibrações te conduzam e avance firme em direção ao que deseja transformar ou atrair para sua vida.

Números da sorte: 38 - 43 - 52 - 11 | Lua Nova, que entra em Libra.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

O cosmos aconselha que hoje você não seja tão exigente consigo mesmo nem com os outros. Evite tentar convencer pessoas de suas ideias: cada um tem seu próprio caminho e aprendizado. Use os recursos que tem para eliminar desconfortos e buscar uma rotina mais harmoniosa e prazerosa.

Números da sorte: 4 - 52 - 36 - 16 | Lua Nova, que entra em Libra.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Numa boa parte deste dia será bom priorizar o cuidado com seu próprio bem-estar antes de tentar oferecer apoio aos outros, pois agir com pressa pode comprometer sua clareza mental e dificultar uma ajuda eficaz. Dessa forma, você estará melhor preparado para enfrentar os desafios e apoiar quem precisa com mais empatia e compreensão.

Números da sorte: 44 - 19 - 37 - 48 | Lua Nova, que entra em Libra.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

As estrelas dizem que neste momento o seu autoconhecimento e autoajuda estão facilitados. Se desejar mudar hábitos, terá facilidade para isso, mas não hesite em buscar a opinião de um especialista quando necessário. Alguém próximo enfrentará dificuldades: ofereça seu afeto e apoio sincero.

Números da sorte: 6 - 14 - 33 - 43 | Lua Nova, que entra em Libra.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escute atentamente as mensagens do universo: não há situação tão difícil que não possa ser revertida agora. Você já superou desafios similares no passado e, embora possa exigir mais esforço, este é um momento promissor para o progresso. Reserve tempo para meditar antes de iniciar o dia para reequilibrar suas energias.

Números da sorte: 6 - 59 - 12 - 43 | Lua Nova, que entra em Libra.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Embora você tenha vontade de abraçar o mundo e realizar muitas tarefas simultaneamente, os astros recomendam cuidado com excessos. Mantenha um ritmo moderado e um estilo de vida equilibrado. Essa energia vital que o impulsiona pode durar, desde que você saiba dosar suas forças para garantir sucesso sustentado.

Números da sorte: 60 - 49 - 32 - 22 | Lua Nova, que entra em Libra.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Se hoje você sentir uma sensação de fraqueza, lembre-se de que ela é passageira e superável, fortalecendo sua confiança na capacidade de superar qualquer adversidade. Aproveite o dia para concentrar-se nos aspectos positivos de cada situação, pois essa perspectiva otimista revela que as dificuldades muitas vezes parecem mais intensas do que realmente são.

Números da sorte: 8 - 11 - 45 - 32 | Lua Nova, que entra em Libra.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Se sente necessidade de distanciar-se um pouco da rotina, as estrelas indicam que este é o momento ideal para agir. É sua responsabilidade buscar maneiras de tornar a vida mais confortável e prazerosa. Sua mente estará especialmente motivada a explorar sonhos e possibilidades que elevem seu bem-estar.

Números da sorte: 9 - 47 - 38 - 52 | Lua Nova, que entra em Libra.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Quando obstáculos surgirem, especialmente pela manhã, mantenha a calma e não se deixe desanimar. Escute sua intuição para encontrar soluções. É hora de deixar para trás medos e frustrações do passado, para abrir espaço para a felicidade. Aos poucos essas dificuldades desaparecerão, abrindo caminho para uma nova fase de paz.

Números da sorte: 1 - 42 - 36 - 25 |Lua Nova, que entra em Libra.

Fonte: Horóscopo Sideral

