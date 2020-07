Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (29/07) para o seu signo

Áries

É momento de se libertar de fatores familiares que o aprisionam, mas o seu ego está gritando, o que traz dificuldades para encarar tais mudanças. Seja sábio e busque compreender onde está vibrando: na permissão ou na negação. É momento de olhar para as suas reais necessidades.

Touro

Você está com a mente aberta para liderar projetos e interagir com mudanças que podem envolver pessoas próximas, entretanto está com dificuldades de executar os planos e desapegar-se de fatores com os quais possui laços. Cuide do seu emocional. Alguém pode estar mais resistente, então reflita sobre quem pode ser essa pessoa.

Gêmeos

Você está consciente das mudanças pelas quais vem passando emocionalmente e que colaboram com a sua independência financeira, entretanto o cenário aponta que algumas pessoas de sua convivência estão resistentes e com dificuldades de permitir tais mudanças. Reflita sobre tudo isso.

Câncer

Você está consciente das mudanças pelas quais vem passando e sobre o modo como deve atuar com amigos e grupos nos quais esteja envolvido. Todos esperam uma postura da sua parte. Para que tais mudanças aconteçam, você precisa entender como será afetado o setor financeiro. Tenha atenção com investimentos de risco.

Leão

Emocionalmente, você está consciente das mudanças pelas quais vem passando e de qual é o motivo pelo qual elas existem neste seu momento evolutivo, entretanto você segue com resistência para promover uma mudança total. É preciso coragem para liderar a sua própria vida e para permitir a entrada do novo.

Virgem

Os projetos estão abertos, o que é perfeito para promover mudanças ousadas e desenvolver a liderança. Você pode estar tomado pelo medo ou por fatores que não estão totalmente sob seu controle. Seja flexível e leve para interagir com o que é possível. Tudo tem o seu tempo.

Libra

A vida lhe oferta um novo caminho, o que é maravilhoso para promover a liderança e a autonomia que você vem buscando. O seu maior desafio é lidar com projetos e pessoas que não estão na mesma sintonia, porque o cenário é caótico. É importante entender o porquê de alguns afastamentos e imprevistos.

Escorpião

O cônjuge ou uma pessoa importante para a experiência deseja vivenciar situações novas e outra cidade pode ser tocada, assim como estudos. Mas a pessoa tocada está com dificuldades de promover tais mudanças, o que pode ter sido causado por inseguranças, dificuldades ou impedimentos.

Sagitário

O momento está aberto para promover mudanças em seu trabalho e em sua rotina. Esteja atento às oportunidades que vêm para inovar o seu caminho profissional e, consequentemente, o seu estilo de vida. É necessário encarar fatos que bloqueiam totalmente esse movimento, e isso se relaciona com crenças e ideias limitantes.

Capricórnio

A vida lhe traz uma pessoa nova ou um novo formato em seu relacionamento. Isso pode estar ligado a projetos e oportunidades. É imprescindível dar permissão para essa mudança. A autoestima e os medos bloqueiam a chegada de uma nova vida. Resolva isso dentro de você.

Aquário

A rotina passa por mudanças fortes, seja por oportunidades ou por eventos na família. O céu indica que uma pessoa está com dificuldades de encarar as mudanças junto com você, o que pode causar afastamentos e cortes. O cônjuge é afetado nesta experiência.

Peixes

O céu abre novas oportunidades para interagir com autoestima, filhos e eventos que promovam a alegria em sua vida. Mas é importante entender o quanto você precisa mudar a sua rotina e so seus hábitos para que o novo entre. Tenha atenção com imprevistos e com cortes em seu trabalho

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também