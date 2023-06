Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (29/06) para o seu signo

SIGA O SCA NO

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Felizmente, nem tudo que é imaginado é, também, realizado, porque apesar de haver poder criativo na imaginação, nem todas as imaginações possuem qualquer contato com a realidade que lhes permita a concretização. É assim.

Touro

É raro haver tanta concordância, mesmo que forçada pelas circunstâncias, e não pela boa vontade de todo mundo se entender. É importante aproveitar essa onda rara de concordância e avançar nos planos.

Gêmeos

O que você puder fazer de concreto e prático nesta parte do caminho será, também, o tanto de alívio que você experimentará ao ver que as coisas andam, não pelo mistério da vida, mas como resultado de seu empenho.

Câncer

Seja você o exemplo daquilo que você quer demonstrar a essas pessoas que contrariam você, e que se comportam, às vezes, de forma hostil, mesmo que dissimuladamente. Demonstre com seus atos como tudo deve ser.

Leão

As certezas interiores são irrefutáveis porque não foram postas sobre a mesa nem tampouco discutidas abertamente, porque é certeza que essas certezas seriam questionadas, e você teria de se contorcer para explicar.

Virgem

Agora é a oportunidade de coordenar da melhor maneira possível todos os interesses discordantes que precisam convergir, para que as coisas funcionem e tragam resultados positivos. É uma tarefa difícil, mas possível.

Libra

A ação necessária pode não ser a que sua alma acha melhor, mas se ela é necessária, será melhor você abrir espaço e deixar acontecer, além de também fazer sua parte. Avançar, neste momento, é a prioridade. Em frente.

Escorpião

Em algum momento, como agora, a alma percebe um fio condutor em tudo que andou acontecendo, enquanto, tomada de ingenuidade, achava que tudo era outra coisa. É hora de fazer alguns ajustes, para isso não se repetir.

Sagitário

Tentar entender o que está por trás do comportamento das pessoas ajudará a você ter mais clareza sobre os acontecimentos. No fundo, tudo é muito mais simples e emocional do que parece, mas precisa investigar.

Capricórnio

Facilitar tudo seria impossível, porque há algumas pessoas envolvidas que nem mereceriam esse tratamento digno. Porém, em nome de se livrar delas o quanto antes, até seria interessante abrir algumas exceções.

Aquário

O planejamento leva muito mais tempo do que a execução, porque se o planejamento estiver bem organizado, a execução será limpa e eficiente. Agora é quando sua alma tem tudo a favor para organizar e planejar.

Peixes

A contenção não há de ser o objetivo principal deste momento, é preciso ter cuidado sem, no entanto, deixar de seguir a orientação do espírito de aventura, porque ainda há muita vida para ser vivida. Em frente.

Leia Também