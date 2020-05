Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (29/05) para o seu signo

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Atropelar os acontecimentos dá nisso, tudo é derrubado, mesmo isso sendo desnecessário e contraproducente. Conter seus impulsos? Mesmo que impossível, por uma questão de sobrevivência de seus projetos, isso é imprescindível.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A assertividade que você procura para fazer suas opções e escolhas não será fornecida pelas circunstâncias. Pelo contrário, dessas você só pode esperar ambiguidade e incerteza. É você, com sua vontade, que há de agir.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ainda que você tenha pouco ao seu alcance para fazer o que precisa, é importante que utilize o disponível e evite reivindicar mais, pelo menos por enquanto. De pouco em pouco um grande caminho pode ser construído.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Com tanta coisa acontecendo, ainda por cima se torna necessário fazer esclarecimentos sobre coisas que são do mundo emocional e, por isso, a clareza não é algo fácil de atingir. Tentar, porém, já seria um avanço.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Enquanto tudo continuar mudando tão rápido quanto agora, procure lançar mão da criatividade, em vez de buscar uma receita que se aplique a todos os acontecimentos. Aja com sabedoria e se desapegue dos resultados.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Correr atrás do prejuízo é o nome desta parte da coreografia da experiência de vida. Erros foram cometidos, exageros também, agora é o momento de aparar as arestas e fazer as devidas retificações. Sem lamentos.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Coisas demais acontecem ao mesmo tempo e isso atordoa sua alma. Procure tomar distância para observar com a maior objetividade possível os acontecimentos, e procure também não se submeter à pressão que as pessoas fazem.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

As pessoas que você prefere andam misturadas com aquelas que você gostaria de ver pelas costas. Essa mistura, esse angu social, há de ser administrado por você com a maior sabedoria possível, pois, veio para ficar.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Agradar todo mundo, impossível. Porém, agradar sua alma para a munir de informações que permitam a tomada de decisões com sabedoria, isso sim é possível e está disponível. É muito trabalho, mas vale a pena.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Sua alma enxerga perspectivas novas, e boas oportunidades onde a maior parte das pessoas só consegue perceber o caos. Isso lhe brinda com vantagem, mas que só será assim se você se atrever a colocar em prática.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Esta é a hora em que sua alma perde a paciência e se inclina a chutar o pau da barraca, mandando tudo e todos ao inferno. Enfim, você sabe que não fará isso, apenas resmungará e, entre dentes, emitirá impropérios.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Está tudo bem, mas daqui a pouco o ânimo muda completamente. Essa oscilação, que outrora aconteceria espaçada e em muitos casos imperceptível também, agora ocorre com velocidade máxima. Ninguém tem a culpa por isso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também