Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (29/04) para o seu signo

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Hoje, a energia favorece a troca de experiências com quem tem mais bagagem, especialmente se você estiver enfrentando desafios no trabalho. Um desejo de mudança pode surgir, trazendo aquela inquietação gostosa de quem quer algo diferente. Permita-se seguir esse impulso e abrace o novo com coragem. Não se dispersar com conversas paralelas.

Números da sorte: 5 - 17 - 29 - 38

Lua do Dia: Lua Nova, que entra em Gêmeos.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Confie plenamente na sua capacidade e não permita que inseguranças atrasem seus planos — você tem talentos notáveis que merecem brilhar. Siga firme, mas lembre-se: a verdadeira força se mostra com humildade. Evitar ostentar suas vitórias é essencial para manter o equilíbrio e afastar olhares invejosos do seu caminho. Aproveite para organizar bem seus assuntos.

Números da sorte: 42 - 31 - 29 - 4

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Se sentir a necessidade de abandonar algo que já não traz mais sentido, respire fundo e analise o momento com calma. Suas decisões devem nascer da consciência e não da pressa. Em vez de agir por impulso, dedique um tempo para pesar os lados positivos e negativos de cada caminho — isso trará mais segurança e sabedoria para suas próximas escolhas.

Números da sorte: 6 - 20 - 43 - 58

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Hoje, o Universo propõe uma pausa para que você contemple o que realmente importa. É hora de cuidar da sua saúde, revisar suas rotinas, fortalecer seus laços e repensar seus caminhos profissionais. Aproveite essa energia de introspecção para se reconectar e construir um futuro mais leve e cheio de propósito. Anote todas as mudanças que deseja fazer e cumpra-as.

Números da sorte: 26 - 8 - 51 - 36

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Hoje é um convite para você se destacar e abraçar com alegria tudo o que merece viver. Liberte-se dos medos e transforme o dia em uma celebração da sua essência e dos seus sonhos. Foque em cultivar relações leves e fuja de conflitos que apenas desperdiçam sua energia. Sua autenticidade será o maior imã para novas e incríveis oportunidades.

Números da sorte: 19 - 27 - 48 - 35

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Hoje, você pode enxergar com mais clareza algo que antes parecia confuso, transformando a maneira como encara certas situações. Se a saudade ou a melancolia baterem, lembre-se de que são emoções breves. Buscar conexão com quem está por perto e doar um pouco do seu carinho pode trazer conforto e renovar seu ânimo de formas que você nem imagina.

Números da sorte: 53 - 32 - 18 - 46

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Hoje, uma sensação de novidade pode tomar conta de você, sinalizando que momentos especiais estão a caminho. Confie nesse impulso e abrace as oportunidades que surgirem, pois sua atitude positiva será um grande atrativo para conquistas. Permaneça firme em seus propósitos e escute sua intuição — ela será a bússola ideal para guiá-lo rumo ao que deseja.

Números da sorte: 21 - 5 - 36 - 52

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

As estrelas favorecem a expressão sincera dos seus sentimentos, especialmente daqueles que você vinha guardando. As palavras virão com mais leveza, permitindo que você se comunique de forma verdadeira e libertadora. Aproveite essa energia para olhar para dentro, dar voz às suas necessidades e iniciar as transformações que há tanto tempo deseja viver.

Números da sorte: 38 - 11 - 27 - 45 - 6 - 51

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Neste dia, é possível que você se depare com opiniões variadas ao seu redor. Não encare essas divergências como um confronto, crie uma abordagem mais amigável e receptiva. É um ótimo momento para promover a harmonia, transformando tensões em oportunidades para celebrar as alegrias simples do cotidiano. Isso permitirá que o ambiente fique muito mais harmonioso.

Números da sorte: 20 - 8 - 13 - 42

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

É importante ter em mente que a forma como comunicamos nossas ideias pode impactar profundamente aqueles ao nosso redor. Mesmo que a interação com amigos e pessoas conhecidas pareça descontraída, é essencial ser consciente ao expressar seus pensamentos. Ser prudente em seus diálogos pode preservar relacionamentos e manter a confiança.

Números da sorte: 28 - 60 - 39 - 42

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Hoje pode ser um dia em que as relações humanas se fortaleçam e você encontre maior sintonia com aqueles que estão ao seu redor. A empatia e o entendimento mútuo podem criar laços mais profundos, proporcionando uma atmosfera de paz e alegria que iluminará seu dia. Aproveite para renovar suas energias e abra o coração para novas experiências de vida.

Números da sorte: 58 - 2 - 10 - 39

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

É essencial manter-se distante das imperfeições alheias e, em vez disso, buscar cultivar conexões significativas. Ao se preparar para falar, tire um momento para refletir; suas palavras podem ter um impacto duradouro. Uma conversa descontraída pode, às vezes, levar você a confusões inesperadas, por isso é prudente considerar com cuidado o que deseja comunicar.

Números da sorte: 54 - 7 - 13 - 29

Fonte: Horóscopo Sideral

