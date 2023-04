Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (29/04) para o seu signo

O momento tende a pedir capacidade diplomática para lidar com opiniões diferentes frente a temas polêmicos. A Lua Crescente no setor dos prazeres se harmoniza a Júpiter em seu signo, favorecendo seu lado sociável e disposto a vivenciar situações agradáveis em boa companhia.

Horóscopo do dia: Touro (20/04 - 20/05)

É fundamental amenizar as preocupações para que não gerem estresse, visto que persiste a tensão lunar com Sol, Mercúrio e Urano. A atenção dispensada à vida familiar nessa Lua Crescente tende a ajudar na resolução de desafios importantes.

Horóscopo do dia: Gêmeos (21/05 - 20/06)

Procure demonstrar mais empatia. Intercâmbios estimulantes do ponto de vista das ideias tendem a ganhar corpo com a Lua Crescente harmonizada a Júpiter. Ao mesmo tempo, convém ter cautela ao abordar temas complicados para a coletividade. Cuidado!

Horóscopo do dia: Câncer (21/06 - 22/07)

Pode haver desafios coletivos a serem administrados, já que persiste a tensão lunar com Sol, Mercúrio e Urano. Sua postura proativa tende a criar oportunidades para os projetos que estejam em desenvolvimento, aliado a um olhar próspero sobre os recursos à sua disposição.

Horóscopo do dia: Leão (23/07 - 22/08)

Tente não deixar o planejamento de lado para evitar erros de percurso. A Lua Crescente segue por seu signo e se harmoniza com Júpiter na área espiritual, podendo promover uma abertura emocional que impulsiona você a trilhar caminhos mais amplos e condizentes com seus objetivos.

Horóscopo do dia: Virgem (23/08 - 22/09)

É preciso se manter em recolhimento e cercada de conforto afetivo, pois isso pode lhe ajudar nesse processo, conforme sugere a harmonia Lua-Júpiter. Os contratempos tendem a gerar incertezas e instabilidade emocional, o que faz você questionar a viabilidade de seus objetivos.

Horóscopo do dia: Libra (23/09 - 22/10)

Procure dar valor ao apoio moral dos entes queridos, tomando cuidado para não sobrecarregá-los de lamentações. A fruição de prazeres coletivos pode se elevar com a Lua Crescente harmonizada a Júpiter no circuito dos relacionamentos, agindo de forma a prevenir o estresse.

Horóscopo do dia: Escorpião (23/10 - 21/11)

A tendência a conflitos interpessoais persiste, o que pode pedir capacidade de mudança. Suas competências tendem a ganhar força com a Lua Crescente harmonizada a Júpiter no circuito profissional, o que lhe rende um bom desempenho frente aos projetos em curso.

Horóscopo do dia: Sagitário (22/11 - 21/12)

Tente aprender com os desafios e se autoaprimorar, mesmo que persistam os problemas. A Lua Crescente segue harmonizada a Júpiter entre o setor espiritual e o de prazeres, podendo evidenciar sua capacidade de enxergar o lado positivo das situações e buscar fortalecer sua fé em si mesma.

Horóscopo do dia: Capricórnio (22/12 - 19/01)

Este não é o momento ideal para se expor socialmente. Harmonizando o circuito íntimo, a Lua Crescente e Júpiter tendem a lhe fazer vivenciar os acontecimentos com profundidade, extraindo significados que ajudem com o fortalecimento pessoal e do círculo de confiança.

Horóscopo do dia: Aquário (20/01 - 18/02)

Busque deixar o entorno mais confortável, sem forçar conflitos. Sua capacidade de diálogo tende a se elevar com a Lua Crescente harmonizada a Júpiter no eixo relacionamentos-comunicação, o que aflora empatia em seus interlocutores e favorece caminhos de conciliação frente aos obstáculos.

Horóscopo do dia: Peixes (19/02 - 20/03)

Procure demonstrar flexibilidade para ajustar suas iniciativas às necessidades do entorno imediato neste momento. Suas habilidades práticas tendem a se revelar aliadas à gestão do cotidiano, o que faz você ter uma melhora de qualidade no dia a dia.

Horóscopo do dia: Áries (21/03 - 19/04)