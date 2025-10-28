Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (28/10) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: O dia começa para você, Áries, com a possibilidade de uma conversa inesperada ou uma mudança repentina nos planos. Sua mente inquieta ficará ativada, embora o universo garanta que, no fim, tudo está destinado a fluir conforme o planejado. A sorte para você estará mais alinhada entre 17h e 19h. Veja mais sobre Áries hoje clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: O céu revela que o que antes parecia instável ganha uma virada positiva hoje, abrindo caminho para conquistas seguras. Não se apresse em limitar suas ações; o planeta Terra convida você a sentir e vivenciar com consciência o ritmo dos acontecimentos. Entre as 16h e 18h será o seu melhor momento. Veja mais sobre Touro hoje clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: A energia do dia o impulsiona você a realizar diversas tarefas simultaneamente, revelando seu talento multifacetado. Geminiano(a), perceberá que muitas limitações eram mentais, e sua criatividade será a faixa que movimenta seu universo. O melhor horário para aproveitar a sorte será pela manhã. Veja mais sobre Gêmeos hoje clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Hoje é ideal para você se priorizar antes de estender a mão. Dizer “não” pode ser necessário, permitindo que seu mundo interno encontre ordem. Canceriano(a), uma pausa à tarde se traduzirá em uma sensação revigorante e renovadora. A sorte estará boa entre 17h e 19h. Veja mais sobre Câncer hoje clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Neste dia, um evento marcante pode colocá-lo em destaque, despertando olhares de admiração e, inevitavelmente, alguma inveja. Sua generosidade será testada quando alguém buscar seu conselho, e sua palavra terá o poder de transformar. Leão, entre 15h e 17h, a sorte intensifica seu brilho. Veja mais sobre Leão hoje clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: O cosmos prepara um período para reflexões internas profundas. Virgem, embora o cenário externo possa parecer confuso, essa aparente desordem guarda pistas essenciais para seu crescimento. Hoje, a rigidez habitual deve ceder espaço para aceitar o inacabado. A sorte estará presente durante o dia todo. Veja mais sobre Virgem hoje clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: O dia desenha uma linha tênue entre o desejo de agradar e a necessidade de ser honesto consigo mesmo. Pode surgir um conflito de interesses que exigirá firmeza para estabelecer limites pessoais, mantendo o equilíbrio essencial para seu bem-estar. Libra, a sorte estará mais alta entre 13h e 15h. Veja mais sobre Libra hoje clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: A energia do dia será exigente e lhe forçará a encerrar algo que tem causado desconforto há tempos. Este é um período para exercer a honestidade profunda e aprender a abrir mão do controle, permitindo que a vida guie seus passos. Escorpiano(a), seu auge de sorte acontece entre 10h e 12h. Veja mais sobre Escorpião hoje clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Você poderá sentir hoje uma pausa quase imposta, como se o ritmo habitual fosse suspenso temporariamente. A atenção aos pequenos sinais, palavras soltas e entrelinhas trará pistas valiosas para os próximos passos a serem tomados. O período mais sortudo será entre 9h e 11h, observe detalhes. Veja mais sobre Sagitário hoje clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Uma abordagem racional será necessária hoje para lidar com algum tema delicado, sem deixar que isso afaste você da calma. Este dia marca o começo de uma fase mais calorosa e humana, onde o entendimento mútuo será seu maior trunfo. Capricórnio, a sorte estará em alta das 16h às 18h. Veja mais sobre Capricórnio hoje clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: O universo lhe incentiva hoje a protagonizar um diálogo interno importante. Questões antigas podem ressurgir, pedindo seu olhar e fechamento para ciclos passados. A clareza brotará com força no período da tarde. Entre 17h e 19h a sorte evidenciará seus insights. Veja mais sobre Aquário hoje clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Será um dia calmo, mas repleto de movimentações internas significativas. Sua sensibilidade vai se aprofundar, ajudando a administrar melhor alguns assuntos pendentes. Um encontro especial pode inspirar você a novos projetos ou sonhos. A sorte estará presente de maneira constante ao longo do dia. Veja mais sobre Peixes hoje clicando no nome do signo.

