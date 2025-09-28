Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (28/09) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Ariano(a), prepare-se porque o seu dia vai ser agitado, mas cheio daquela vibe positiva que faz tudo fluir melhor. É hora de trocar ideia com a galera, seja família ou amigo, para fortalecer esses laços valiosos. Fique esperto(a) porque entre 15h e 18h sua sorte vai estar bombando, aproveita pra deixar claro alguns assuntos e resolver o que estiver pendente.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Hoje, taurino(a), a força tá com você pra dar conta daquela lista de tarefas que não para de crescer. É hora de pegar firme no que ficou pra trás e deixar tudo nos trinques. Mas atenção: não esquece de cuidar do seu descanso, ele é fundamental! Sua sorte vai dar as caras na parte da manhã, entre 9h e 11h, então aproveita essa maré pra fazer as coisas com confiança total.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Geminiano(a), o universo tá te dando um empurrãozinho pra conhecer gente nova que pode virar parceiro de jornada. Hoje vai rolar uma sintonia fina nas suas relações, ideal pra bater papo reto e trocar ideias de verdade. A partir das 14h até as 17h, a sorte social tá alta, então fica ligado(a) pra não perder momentos massa de aprendizado e muita troca boa.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: O dia é perfeito pra deixar aquele clima gostoso com a família e cuidar das pendências do lar que estavam te tirando o sono canceriano(a). Passar esse tempo em casa vai ser essencial pra recarregar o emocional depois daquela correria toda. Sua sorte vai aparecer com tudo entre 16h e 19h, então aproveita pra resolver o que for pessoal e equilibrar as energias.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Hoje é seu dia pra deixar seu brilho natural dominar o cenário. Leão, se você está organizando algo, seja um evento ou reunião, sua capacidade de comando vai ser destaque e você vai se sentir super realizado. Aproveite principalmente a manhã, das 10h às 12h, que sua sorte tá em alta para você fazer as coisas com toda confiança. Bora deixar tudo perfeito pra se sentir bem.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: O lance hoje é prestar atenção nos pequenos detalhes que podem evitar confusão e problemas desnecessários. Virginiano(a), no papo com a galera, tenta maneirar nas críticas e escolher as palavras com carinho, pra manter o clima bom. Se não gostar de algo, guarde-o para si. Sua sorte baterá forte entre 11h e 14h, hora ideal para ajustar os pontos com calma e paciência.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Libriano(a), fica de olho no equilíbrio entre o que você precisa fazer e o tempo que deve reservar pra descansar. Reconhecer essa necessidade pode transformar seu dia e sua rotina pra melhor. O pico da sua sorte hoje vai rolar no fim da tarde, das 17h às 19h, perfeito para achar essa vibe de harmonia. Bora fazer essas mudanças positivas no seu ritmo de vida!

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Hoje a sua força interior vai estar poderosa escorpiano(a), pronta pra te ajudar a superar qualquer desafio. Podem pintar mudanças emocionais, mas vai dar tudo certo com o passar das horas. Aproveita a noite pra desacelerar e cuidar da mente. Entre 14h e 16h, sua sorte estará lá em cima, hora certa para agir com toda confiança com seus planos.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Sagitariano, hoje possivelmente pode pintar aquele gás para você tirar suas ideias do papel rapidinho. Sua criatividade vai estar voando alto, então aproveita para não deixar nada pra depois. Pode usar elas nos próximos dias. A sorte vai estar contigo especialmente das 13h às 15h, hora perfeita pra dar aquele up em si mesmo e faze coisas que gosta.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: O segredo pra ter um dia positivo é disciplina e foco no planejamento capricorniano(a). Se tem algo importante pra resolver ou fazer, é bom colocar ordem e garantir que tudo saia redondo. Hoje aproveite também para conversas sinceras que ajudem a fechar negócios ou alinhar expectativas. Sua sorte estará no auge entre 9h e 12h, mão na massa!

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Se você tem algo importante para fazer hoje, concentre-se na disciplina e planejamento. Seu olhar fresco vai te trazer novas perspectivas que podem achar aquele caminho que você tanto quer. Aquário, o lance é agarrar as chances que aparecerem e resolver o que ficou pendente. Entre 10h e 12h, sua sorte vai estar em alta, aproveite para colocar vários assuntos em dia.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Pisciano, seu lado sensível vai estar super afiado hoje, e a galera ao redor pode precisar do seu ombro amigo. Sinta-se à vontade para oferecer ajuda, conforto e conselhos. Ofereça essa presença com carinho, que a troca vai deixar suas relações ainda mais fortes. A sorte nas conexões afetivas aparece entre 15h e 18h, aproveita para fortalecer laços!

Autor: Horóscopo Sideral

