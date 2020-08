Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (28/08) para o seu signo

Áries – Dia que promete muita ação no trabalho e no lar. Abra os caminhos e saia para compras, viagens e início de novos negócios. Estará dando as cartas no amor. Cuide da aparência. C. 931 M. 0246

Touro – Estará envolvido em novos negócios e pode contar com sócios, colegas e superiores. Espere o sucesso. Seu fim de semana será de muitas alegrias. Amor, lar e dinheiro. C. 580 M. 1397

Gêmeos – Colabore com sua família, todos esperam sua participação no lar. Trabalho e negócios em fase de sucesso. Conseguirá se adaptar as mudanças que estão acontecendo. Conquista na área afetiva. C. 375 M. 7664

Câncer – Período harmonioso com familiares, inclusive com possibilidades em reencontrar parentes. Novidades financeiras. Novos negócios e muito trabalho. Consolidará e resolverá seu caso de amor. C. 443 M. 4178

Leão – A cada dia você vence mais uma batalha nos negócios e trabalho. Acertará de vez os problemas e colocará um ponto final nas disputas. No amor evite os ciúmes e exigências. C. 056 M. 3925

Virgem – O trânsito do Sol no seu signo é sinal de excelentes mudanças no lar, trabalho e negócios. Fim de semana bem agitado. Mercúrio traz novos amigos e aumenta seu poder de comunicação. C. 622 M. 8803

Libra – Problemas no trabalho. Não passe dos limites com exigências e não saia da rotina com a família. Cuide do seu organismo, alimente-se com equilíbrio. Instabilidade amorosa, cuidado. C. 014 M. 5670

Escorpião – Fase de seriedade e perseverança. Seu senso de organização esta em alta. Resolverá os problemas profissionais. Novidades no lar. Maior envolvimento com seu amor. C. 719 M. 2591

Sagitário – Aproveite a fase para cuidar da aparência. Planeje compras e novos negócios. Finanças em alta. Pode sair da rotina com seu amor, coração apaixonado. Sua saúde esta excelente. C. 194 M. 9384

Capricórnio – Dia de alerta, não exagere nas cobranças no trabalho ou negócios. Não espere solução de problemas financeiros. Evite viagens e início de projetos domésticos. Ansiedade no amor. C. 428 M. 1039

Aquário – Poderá resolver a maior parte dos problemas financeiros e sair para compras e novos negócios. A família colabora, evite tantas exigências, pois a harmonia se faz presente. Amor suave. C. 506 M. 0412

Peixes – Seu ânimo esta em alta e você tem vontade de organizar o trabalho e iniciar novos negócios. Estará estimulado para sair da rotina com a família. Solte suas emoções com o seu amor. C. 261 M. 6753

Dirce Alves

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também