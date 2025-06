Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (28/06) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

O dia convida você a se abrir para conversas significativas e trocas de experiências que podem transformar sua visão sobre questões importantes. Ao se mostrar mais receptivo(a) e sensível ao que os outros têm a dizer, você encontrará conselhos valiosos que te ajudarão a enxergar novos caminhos. Use essa energia acolhedora para refletir com calma sobre suas escolhas.

Números da sorte: 20 - 16 - 33 - 42 | Lua Nova em Leão.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Hoje é um excelente dia para colocar seus planos de crescimento em ação, especialmente em áreas ligadas ao aprendizado e à evolução pessoal. Invista tempo em atividades que promovam seu desenvolvimento, como cursos, leituras e momentos de introspecção. Mas cuidado com as tentações do consumo! Mantenha a disciplina financeira e evite exageros.

Números da sorte: 47 - 29 - 15 - 30 | Lua Nova em Leão.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Se as preocupações andam pesando, desacelere. Este é um momento ideal para sair do automático e dar espaço para a sua intuição falar mais alto. Mesmo que algo pareça não se resolver, confie que a solução virá quando você permitir-se respirar fundo. Busque um ambiente calmo, converse com alguém de confiança para se reconectar com o que importa.

Números da sorte: 51 - 4 - 10 - 38 | Lua Nova em Leão.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Situações desconfortáveis ou provocações podem surgir neste dia, mas você terá a capacidade de se manter centrado(a) se não der ouvidos ao que apenas dispersa sua energia. Priorize seu bem-estar e, se puder, tire um tempo para atividades leves, que tragam alegria e leveza. A serenidade será sua maior proteção diante de qualquer turbulência para ter um dia calmo.

Números da sorte: 18 - 5 - 47 - 21 | Lua Nova em Leão.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Se você sente que algo está travando, use a energia de hoje para ajustar sua rota. Com clareza e atitude, será mais fácil abandonar estratégias que já não servem e construir novas soluções. Evite se envolver em conflitos desnecessários e preserve sua força para cuidar do que precisa. Ao colocar sua energia nos lugares certos, os resultados começarão a surgir como você espera.

Números da sorte: 36 - 27 - 48 - 14 | Lua Nova em Leão.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Mesmo diante de situações desafiadoras, você terá a chance de demonstrar sua incrível capacidade de adaptação. Use isso como ferramenta para vencer obstáculos e se renovar. Não exija demais de si hoje; o corpo e a mente também precisam de descanso para seguir com equilíbrio. Atividades relaxantes podem ser mais produtivas do que insistir em resolver tudo.

Números da sorte: 33 - 15 - 8 - 49 | Lua Nova em Leão.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Hoje, o Universo convida você a se recolher um pouco e ouvir com atenção sua própria voz interior. Em meio à rotina e às distrações externas, há uma sabedoria valiosa esperando para emergir. Reflita sobre seus verdadeiros desejos e os caminhos que têm seguido até aqui. Antes de qualquer decisão, respire fundo e pense com calma para fazer as coisas corretamente.

Números da sorte: 10 - 27 - 59 - 36 | Lua Nova em Leão.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

As energias astrais indicam um momento marcante de renovação. Com isso, você pode sentir uma vontade repentina de mudar algo em sua vida e esse impulso não é por acaso. O Universo está te empurrando para fora da zona de conforto, rumo a um cenário mais alinhado com quem você realmente é. Abrace as mudanças, mantenha sua essência e siga adiante com fé.

Números da sorte: 3 - 17 - 28 - 40 | Lua Nova em Leão.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

O astral está leve e promissor, com surpresas agradáveis que podem transformar o seu dia para melhor. Uma notícia animadora ou um gesto inesperado trará motivação extra. Você estará mais conectado(a) emocionalmente com as pessoas à sua volta, criando momentos de harmonia e ternura. Aproveite essa energia para agradecer, sorrir e valorizar as alegrias.

Números da sorte: 41 - 16 - 28 - 57 | Lua Nova em Leão.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Hoje é o momento certo para resolver pendências, limpar a bagunça (interna e externa) e preparar o terreno para boas mudanças. Ao colocar ordem no que ficou para trás, você abrirá espaço para novas oportunidades entrarem. A energia do dia favorece decisões práticas e a vida pessoal estará mais movimentada. Adaptar-se será mais importante do que resistir.

Números da sorte: 50 - 7 - 16 - 39 | Lua Nova em Leão.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Se algo hoje não sair como o planejado, lembre-se: isso não significa fracasso, mas uma pausa para redirecionar. Às vezes, o caminho precisa ser reajustado para levar você exatamente onde precisa estar. Encare os contratempos com sabedoria, analise as causas e esteja disposto(a) a adaptar suas metas. Mantenha o diálogo e não carregue tudo sozinho.

Números da sorte: 36 - 59 - 28 - 44 | Lua Nova em Leão.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Seu brilho pessoal estará mais evidente hoje, e isso será fundamental para superar qualquer pequeno desafio que apareça. Acredite na sua capacidade, mantenha a calma e resolva as situações com maturidade. Ao final do dia, permita-se relaxar; o convívio com pessoas queridas será revitalizante. Essa combinação será essencial para manter o ritmo.

Números da sorte: 19 - 8 - 53 - 22 | Lua Nova em Leão.

Fonte: Horóscopo Sideral

