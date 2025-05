Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (28/05) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Hoje é o dia perfeito pra você dar aquele passo, porque a sorte está ao seu lado e vai ajudar bastante. Aproveite a ajuda de quem estiver por perto, porque juntos as coisas ficam mais fáceis e mais rápidas. Mas cuidado pra não se estressar demais: às vezes, ficar na sua e evitar discussões é a melhor jogada. Então fica de olho e aproveita essa energia positiva!

Números da sorte: 16 - 21 - 49 - 35 | Lua Nova, que entra em Câncer.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Hoje é aquele dia em que tudo pode mudar para melhor! Aproveite essa energia de renovação e deixe pra trás as preocupações que te pesaram. Fique atento às boas oportunidades e evite enrolação com papo furado ou gente que só gasta seu tempo. Uma surpresa está a caminho, capaz de te trazer alegria, só depende de você abrir o coração e acreditar nos seus sonhos.

Números da sorte: 14 - 48 - 51 – 44 | Lua Nova, que entra em Câncer.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Hoje promete ser um dia cheio de energia e movimento, e você vai sentir que está com disposição de sobra para encarar qualquer desafio. O clima é de otimismo, para colocar em prática aquelas ideias que estão na sua cabeça há tempos. Aproveite para deixar para trás o que não serve mais, seja bagagem emocional ou tarefas pendentes.

Números da sorte: 47 - 45 - 18 – 51 | Lua Nova, que entra em Câncer.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Dia de dar aquele passo ousado, aproveitando pra se destacar de verdade. O segredo é manter a calma, ouvir com atenção e evitar brigas desnecessárias, sempre buscando um jeitinho mais suave de resolver as coisas. Se você usar bem o seu jogo de cintura, crescimento e harmonia vão aparecer, e o dia promete surpresas boas pra quem souber aproveitar cada momento!

Números da sorte: 58 - 24 - 41 - 19 | Lua Nova, que entra em Câncer.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Hoje, a previsão é que você esteja com uma energia forte, mas também flexível, pronto para encarar conversas com mais abertura e menos defensiva. Aproveite essa vibração para se comunicar com mais firmeza, sem perder a doçura, e deixe que essa energia te leve direto à sua sabedoria interior. É um ótimo momento para aplicar novos aprendizados no seu caminho.

Números da sorte: 26 - 17 - 24 – 45 | Lua Nova, que entra em Câncer.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Hoje não é dia de fazer grande esforço, melhor deixar as tarefas mais pesadas para amanhã.

É hora de deixar de lado pensamentos ruins, ressentimentos e preocupações, porque esses dias pedem uma dose extra de paciência e positividade. Se você conseguir seguir essa dica, logo vai sentir uma leveza renovada e uma clareza maior para encarar o que vier pela frente.

Números da sorte: 57 - 16 - 36 – 43 | Lua Nova, que entra em Câncer.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Hoje é um dia que pede atenção aos seus assuntos pessoais, então aproveite para colocar tudo em ordem, mesmo que os deveres pareçam muitos. Pode surgir uma surpresa inesperada, algo que vai testar sua paciência, mas com um pouco de calma e bom humor, as coisas tendem a fluir melhor, e você vai sair dessa com uma sensação de que tudo se encaixa no seu ritmo.

Números da sorte: 3 - 54 - 10 – 45 | Lua Nova, que entra em Câncer.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Hoje, o universo sugere que você aproveite a manhã para esclarecer qualquer mal-entendido, garantindo que nada atrapalhe seu dia. As soluções estão ao seu alcance, e sua determinação pode colocar você no centro das atenções, conquistando aquilo que deseja. O equilíbrio entre trabalho e vida pessoal será a chave para dias mais harmoniosos e recompensadores.

Números da sorte: 41 - 6 - 31 - 58 | Lua Nova, que entra em Câncer.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Hoje é um dia em que a cautela é essencial, principalmente nas conversas, pois uma palavra mal colocada pode virar motivo de arrependimento depois. Na sua vida pessoal, o melhor caminho é evitar se envolver em situações que possam complicar as coisas. Se sentir que a tentação está forte, o ideal é tirar um tempo, se afastar e focar em algo que te traga paz.

Números da sorte: 18 - 29 - 43 - 52 | Lua Nova, que entra em Câncer.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Hoje é o dia de confiar na sua intuição e manter a calma, porque o universo está alinhado para te trazer boas surpresas. Você vai perceber que as coisas acontecem no tempo certo, sem pressa, e tudo se encaixa perfeitamente, trazendo amor, sorte, novas oportunidades no trabalho e bem-estar. Velhos planos que pareciam difíceis agora estão ao seu alcance.

Números da sorte: 7 - 34 - 59 – 13 | Lua Nova, que entra em Câncer.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Neste dia para atrair a sorte, vale a pena dar uma geral na sua casa ou no trabalho, arrumar aquele cantinho que fica esquecido. Prepare-se, porque notícias bem legais estão chegando, e tudo indica que vão te deixar super animado. Então, fica de olho nas oportunidades que aparecem do nada, porque elas podem trazer algo bem positivo pra sua vida!

Números da sorte: 53 - 14 - 35 - 46 | Lua Nova, que entra em Câncer.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Hoje, confie nas pistas que o destino vai te dar, pois elas vão te guiar pelo caminho certo. O horóscopo aponta que você tem boas chances de realizar um desejo antigo, seja no amor ou na questão financeira, então fique atento às oportunidades que surgirem. Aproveite esse momento para seguir seu coração e agir com confiança, pois o ambiente está ao seu favor.

Números da sorte: 58 - 37 - 41 – 4 | Lua Nova, que entra em Câncer.

