Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (28/04) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Uma onda de motivação invadirá sua vida, despertando um forte desejo de alcançar metas que antes pareciam inalcançáveis. Essa energia contagiante o incentivará a se dedicar às suas verdadeiras paixões, intensificando sua determinação em um período produtivo que se prolongará. Perfeito para finalizar uma tarefa significativa que impulsione seus projetos.

Números da sorte: 3 - 19 - 26 - 37 Lua do Dia:

Lua do Dia: Lua Nova em Touro.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

A serenidade emocional está ao seu alcance, mas é essencial que você esteja disposto a assumir novas responsabilidades. Este é um momento que promete trazer harmonia e oportunidades de crescimento. Hoje, sua determinação e estabilidade estarão em alta, possibilitando avanços significativos em projetos que envolvem sua vida pessoal.

Números da sorte: 14 - 35 - 27 - 11

Lua do Dia: Lua Nova em Touro.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Hoje, você terá a chance de brilhar e chamar a atenção de todos ao seu redor. No entanto, é essencial que você se resguarde de influências negativas. Mantenha o foco e lembre-se de que o dinheiro não é a solução para todos os desafios. Este é o momento ideal para confrontar suas inseguranças e transformá-las em oportunidades de crescimento pessoal.

Números da sorte: 7 - 14 - 21 - 29

Lua do Dia: Lua Nova em Touro.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Mantenha a serenidade e a determinação em suas decisões ao longo do dia, pois você está prestes a acessar uma força interior poderosa. Questões legais podem se resolver de maneira favorável para você. É natural que suas emoções estejam intensas, e a tristeza pode surgir. Fique atento, pois esse sentimento pode distorcer sua visão da realidade.

Números da sorte: 15 - 4 - 29 - 11

Lua do Dia: Lua Nova em Touro.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

As estrelas indicam que este é um momento propício para se abrir a novas experiências que podem enriquecer sua vida. Esteja perto das pessoas que são importantes para você e aproveite a oportunidade para refletir sobre os desafios que já superou, utilizando essas memórias para fortalecer sua autoconfiança ao longo do dia.

Números da sorte: 3 – 15 – 36 – 19

Lua do Dia: Lua Nova em Touro.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Será um dia propício para colaborar com alguém em quem você confia plenamente. Embora haja potencial para alcançar grandes resultados, é importante não se deixar levar pela pressão; momentos de descanso são fundamentais para recarregar as energias. Esteja atento às suas emoções, garantindo que elas não influenciem suas decisões.

Números da sorte: 3 - 11 - 19 - 26.

Lua do Dia: Lua Nova em Touro.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Viva cada instante com paixão, pois a energia dos momentos felizes irá te revigorar. Hoje é uma excelente chance de reconhecer e expressar gratidão ao universo, que nos oferece um fluxo harmonioso de alegria, saúde e realizações. A orientação dos astros sugere que cultivar uma postura mais empática em relação às pessoas ao seu redor será essencial.

Números da sorte: 12 - 39 - 5 - 28

Lua do Dia: Lua Nova em Touro.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Nos próximos dias, sua curiosidade pode incentivá-lo a investigar rumores e participar de discussões que, à primeira vista, parecem alheias à sua vida. No entanto, é importante agir com cautela, pois entrar em debates sobre temas sensíveis pode gerar conflitos desnecessários. Foque em construir relacionamentos que se fundamentem no respeito mútuo.

Números da sorte: 15 - 27 - 41 - 36

Lua do Dia: Lua Nova em Touro.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Neste momento, sua força de vontade e ações proativas serão essenciais para abrir portas e atingir suas metas de forma fluida. Esteja aberto às mudanças que aparecerem em seu caminho, mas tenha cuidado com expectativas excessivamente altas, pois elas podem levar à decepção. Seja gentil consigo mesmo e não se deixar prender por erros do passado.

Números da sorte: 25 - 13 - 44 - 32

Lua do Dia: Lua Nova em Touro.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Neste período de transformação, você tem a chance de melhorar várias áreas da sua vida. Elabore estratégias bem definidas para os dias que estão por vir, considerando suas aspirações e objetivos que agora se tornam mais evidentes. As influências astrológicas que envolvem seu signo estão a favor de sua jornada em direção ao êxito.

Números da sorte: 17 – 29 – 44 – 8.

Lua do Dia: Lua Nova em Touro.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Encare os desafios com determinação, pois um futuro radiante aguarda por você. Fique longe de distrações que possam desviar sua atenção e consumir seu tempo valioso. Suas ideias inovadoras e habilidades singulares são essenciais para conquistar o reconhecimento e a satisfação que deseja. Esteja sempre alerta, pois a inveja pode aparecer de forma inesperada.

Números da sorte: 7 - 29 - 45 - 12

Lua do Dia: Lua Nova em Touro.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Trabalhe em direção a um objetivo pessoal que traga melhorias para sua vida e promova sua saúde física e mental; essa dedicação não só resultará em conquistas, mas também proporcionará uma profunda satisfação interna. Neste dia, os laços afetivos se tornam mais fortes do que nunca, e os relacionamentos que você valoriza ganham um novo significado.

Números da sorte: 4 - 15 - 29 - 8

Lua do Dia: Lua Nova em Touro.

Fonte: Horóscopo Sideral

