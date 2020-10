Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (27/10) para o seu signo

ÁRIES 21/3 a 20/4

Os astros garantem uma fase de conquistas e realizações. Se você está livre, terá sede de encontrar sua alma gêmea. Dia de forte harmonia na união. Cor verde-água.

TOURO 21/4 a 20/5

Hoje, há risco de se decepcionar com alguns colegas. Na paquera, tenha cuidado para não confundir amizade com paixão. No romance, apoie seu bem. Cor branco.

GÊMEOS 21/5 a 20/6

A carreira estará no centro das atenções, mas cuidado com propostas boas demais. Sua sensualidade vai atrair como ímã. Invista no desejo a dois! Cor azul-escuro.

CÂNCER 21/6 a 21/7

Terá facilidade para aprender e deve agarrar oportunidades de se aperfeiçoar. Os astros protegem a vida amorosa de quem está só e de quem tem um par. Cor pink.

LEÃO 22/7 a 22/8

Mudanças e imprevistos devem agitar o dia, principalmente no trabalho. Preste mais atenção à sua saúde. A Lua reforça seu lado sexy na paixão. Cor laranja.

VIRGEM 23/8 a 22/9

Unir-se aos colegas vai deixar seu trabalho mais produtivo. Namoro recente tem boas chances de evoluir. A dois, não dê espaço para a insegurança. Cor marrom.

LIBRA 23/9 a 22/10

A carreira e a rotina podem ficar confusas hoje. Se está livre pode descobrir afinidades com colega de serviço. Romantismo em alta com o par. Cor roxo.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

Sua mente estará cheia de boas ideias. Bom dia para fazer uma fezinha. Na paquera, cuidado com pessoas comprometidas. Clima sedutor no romance. Cor bege.

SAGITÁRIO 22/11 a 21/12

Se arregaçar as mangas, pode aumentar bastante os seus ganhos. Faça contato virtual com a turma. Na vida amorosa, não deixe o ciúme cortar o clima. Cor azul-marinho.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/1

Terá determinação para correr atrás dos objetivos. Esclareça assuntos mal resolvidos. Paquera na internet pode esquentar. Faça planos com seu par. Cor rosa-claro.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

O céu recomenda que você controle o seu dinheiro. Se está só, pode querer continuar assim por um tempo. Reforce a confiança no relacionamento. Cor dourado.

PEIXES 20/2 a 20/3

Pode ficar com as emoções à flor da pele. Conte com o apoio dos amigos. Romance com alguém da turma recebe bons estímulos. Terá parceria na união. Cor verde-água.

