Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (27/09) para o seu signo

Áries (21/03 - 20/04)

Circule nas redes, converse com gente diferente, participe de uma ação social e curta momentos de liberdade hoje. Ótimo para fazer só o que der vontade. Espere por novidades que mexerão com a cabeça. A partir de hoje, Mercúrio aguçará seu senso de investigação. Desvende segredos e mistérios. Quem mentir perderá o lugar. Você descobrirá. Paixão em alta!

Touro (21/04 - 20/05)

A cabeça voará para longe, em busca de realizações na carreira e maior independência financeira. Prepare a agenda da semana e pense numa vida mais confortável. Hora de procurar opções de moradia, eliminar pendências do passado, ou simplesmente facilitar tarefas. A partir de hoje, Mercúrio na área afetiva trará maior entendimento com parcerias de vida e trabalho.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Mercúrio, seu planeta regente, trará maior organização no trabalho e no cotidiano a partir de hoje. Foque em soluções práticas e discipline a rotina. Bom também para planejar exames médicos, dieta, treino e cuidados de saúde mais efetivos. Tensões no céu poderão causar ruídos nas relações e comunicações neste domingo. Contorne diferenças com generosidade.

Câncer (21/06 - 22/07)

Um pouco de privacidade trará reflexões importantes sobre o futuro, a carreira e o amor. Domingo gostoso para curtir a paz de espírito e o sossego do lar. Arrume suas coisas, converse com a família, organize contas e acalme o coração com sentimentos positivos. Nesta fase, paciência será virtude necessária nos relacionamentos. As recompensas virão em breve.

Leão (23/07 - 22/08)

Consertos e arrumações na casa melhorarão a organização a partir de hoje. A fase também será positiva para finalizar antigas pendências de documentação ou da família. Aproveite o domingo para curtir momentos carinhosos no amor, fortalecer amizades e imprimir mais emoção nas relações próximas. Vênus em seu signo atrairá novos relacionamentos.

Virgem (23/08- 22/09)

Cheiro de novidade no ar, com notícia surpreendente e atividades gostosas. Faça deste domingo um momento de pausa e de liberdade. Quebrar a rotina acordará a criatividade e o amor à vida. Aproveite para se divertir, soltar a imaginação, criar planos, embarcar em novas experiências e explorar talentos que você nem sabia possuir. Descubra outros prazeres!

Libra (23/09 - 22/10)

Um click de consciência produzirá mudanças positivas nas escolhas. Aproveite o domingo para romper barreiras do passado, investir em novas relações e renovar os sentimentos. Amizades influentes despertarão novas motivações. Bom para fazer um bate-e-volta num lugar bonito, ou planejar uma viagem. Sol em seu signo anuncia novo ciclo de vida. Organize as finanças.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Objetivos pessoais ficarão mais definidos a partir de hoje. Decida prioridades e crie estratégias para alcançar suas metas. A vitalidade estará mais baixa. Tente não se esforçar demais. Aproveite o domingo para relaxar em casa, colocar as ideias no lugar, ler, estudar e encontrar coisas perdidas. Antigos materiais ganharão nova função. Nova relação profissional à vista!

Sagitário (22/11 - 21/12)

Algo do destino unirá o útil ao agradável. Convite de longe, proposta dos filhos, ou um projeto da vida íntima abrirá uma porta atraente para o futuro. O domingo trará oportunidade de melhorar as finanças e sair da monotonia. Espere por mais prazer e aventuras gostosas. A intuição ficará mais forte a partir de hoje. Siga os sinais da vida e aproveite as oportunidades!

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Orçamento apertado influenciará nas decisões de trabalho e da família. Pense em como conciliar seus vários interesses numa tacada só. A partir de hoje, você encontrará as palavras certas para resolver uma situação incômoda com uma amizade ou grupo e iniciar um projeto. Conte com apoio de amigos, amplie interações nas redes sociais e resolva tudo on-line.

Aquário (21/01 - 19/02)

O pensamento se voltará para o futuro. A partir de hoje, ideias para novos projetos não faltarão. Comunicações profissionais estarão aquecidas e movimentarão a próxima semana. Aproveite o domingo com Lua em seu signo para criar clima leve no amor, brincar com os filhos, dar asas à imaginação e compartilhar sonhos. Encare as diferenças com humor e cultive a alegria.

Peixes (20/02 - 20/03)

Domingo gostoso para não fazer nada. Relaxe, respire e adie os assuntos de trabalho para amanhã. Bom para curtir prazeres gastronômicos, assistir a um seriado, pensar na viagem de férias e curtir um ambiente acolhedor em casa, com a família. Um mergulho nas emoções revelará sonhos. A partir de hoje, Mercúrio facilitará trâmites jurídicos e formalizações.

