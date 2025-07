Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (27/07) para o seu signo

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Você começa o dia com muita atividade, típico de um momento em que planetas em movimento ativam sua energia. Aproveite essa vibração para organizar os pensamentos e projetar suas aspirações pessoais com clareza. Se o humor não estiver bom, use a positividade astrológica para transformar o negativo em um novo impulso e retomar diálogos importantes.

Números da sorte: 9 - 18 - 21 - 13 |Lua Nova em Virgem.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Mesmo diante de alegrias e novidades astrológicas que chegam, é importante que você libere as sombras do passado. O alinhamento planetário indica que essa é uma fase de renovação, em que uma pessoa especial pode estar ao seu lado para dar o primeiro passo rumo a algo incrível. Confie no cosmos!

Números da sorte: 7 - 38 - 11 - 25 | Lua Nova em Virgem.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Hoje, a configuração dos astros aconselha cautela ao lidar com pessoas que demonstram alegria exagerada. Nem sempre essa energia positiva revela admiração genuína, e pode haver segundas intenções. Mantenha-se atento para evitar conflitos e não arrisque sua harmonia.

Números da sorte: 6 - 11 - 40 - 12 | Lua Nova em Virgem.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

A influência dos astros incentiva que você encontre na música, arte e cultura uma fonte de alívio para o estresse. Colocar seus fones de ouvido e mergulhar no universo artístico será um verdadeiro tônico para equilibrar sua energia. Aproveite essa conexão para renovar seu bem-estar.

Números da sorte: 47 - 34 - 5 - 26 | Lua Nova em Virgem.

Descubra o que o universo reserva para você hoje: Clique no seu signo e confira o Amor, Dinheiro e Trabalho! Áries | Touro | Gêmeos | Câncer | Leão | Virgem

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

As estrelas anunciam esperanças renovadas neste momento especial da sua vida. Novas propostas chegam, e aquele telefonema aparentemente trivial pode ser uma porta para importantes oportunidades. Valorize os sorrisos e comentários encorajadores de pessoas influentes ao seu redor.

Números da sorte: 10 - 48 - 23 – 55 | Lua Nova em Virgem.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Os astros alertam para um dia repleto de tentações, principalmente para quem segue dietas ou busca uma rotina saudável. Cuide do sono e aprenda a separar o trabalho da vida doméstica. Um ordenamento mental trará maior clareza e ajudará a manter o equilíbrio emocional.

Números da sorte: 30 - 9 - 46 - 32 | Lua Nova em Virgem.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Desde cedo, a influência planetária reforça a necessidade de agir com confiança e decisão. É o momento ideal para enfrentar conversas demoradas ou fazer propostas tidas como arriscadas. A energia astrológica apoia sua coragem e proporciona surpreendentes resultados.

Números da sorte: 33 - 25 - 19 - 4 | Lua Nova em Virgem.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Com relação à saúde e condicionamento físico, o céu aconselha estabelecer metas realistas. Exigências muito altas podem gerar frustração. Seja prudente e valorize pequenas conquistas um pouco de cada vez — assim, sua motivação será constante e eficaz.

Números da sorte: 3 - 36 - 12 – 48 | Lua Nova em Virgem.

Não perca tempo: Clique no seu signo e saiba tudo sobre o Amor, Dinheiro e Trabalho para hoje! Libra | Escorpião | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

As coincidências guiadas pelo cosmos têm sempre um significado profundo. Hoje, preste atenção aos sinais do universo e poderá receber ajuda inesperada. Contudo, evite permitir que tensões desconfortáveis prejudiquem seu equilíbrio espiritual e emocional.

Números da sorte: 24 - 2 - 39 - 14 | Lua Nova em Virgem.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

A recomendação astrológica para hoje é evitar conversas conflituosas no ambiente. Priorize as boas energias e o equilíbrio emocional, focando no que lhe traz paz. Essa atitude trará mais harmonia para seus relacionamentos e para sua qualidade de vida.

Números da sorte: 17 - 29 - 33 - 19 | Lua Nova em Virgem.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

A astrologia revela que, diante dos desafios, o controle emocional é fundamental para superar as provas da vida. Conecte-se com sua verdade interior e aposte nas melhores opções para você. Caminhar, viver e se distrair serão importantes para manter sua energia positiva e força interior.

Números da sorte: 4 - 46 - 38 - 13 | Lua Nova em Virgem.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Hoje, sua mente estará clara e prática, favorecida pela posição dos astros para tomar decisões precisas e seguras. Aproveite essa fase para conversas profundas e importantes, pois a tranquilidade será sua aliada na busca por soluções e crescimento pessoal.

Números da sorte: 1 - 6 - 43 - 26 | Lua Nova em Virgem.

Fonte: Horóscopo Sideral

Leia Também