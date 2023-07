Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (27/07) para o seu signo

SIGA O SCA NO

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Viver bem não é necessariamente caro, inclusive porque ter contas altas para pagar não é sinônimo de boa vida. Viver bem é relativo ao bom aproveitamento dos recursos que, temporariamente, sua alma tiver à disposição.

Touro

A esta altura dos acontecimentos fica evidente que o mundo não será mais como antes, nunca mais. O assunto é você se livrar da saudade, porque nenhum tempo passado terá sido melhor do que o futuro que espera por você.

Gêmeos

Há muito movimento, e isso será sempre interessante para sua alma, que detesta águas paradas ou suspenses que se alongam demais. Importante também é que você saiba conduzir o movimento na direção pretendida.

Câncer

Poder fazer, mas não fazer, essa é uma escolha, e como todas, às vezes dá certo, noutras seria a pior pedida. É muito difícil saber antecipadamente o resultado de nossas escolhas, tentar e errar continua sendo o caminho.

Leão

Dizer que tudo depende de você seria injusto, mas de todo modo haveria uma nota de realismo na afirmação. Seria melhor contar com a colaboração das pessoas envolvidas, mas enquanto não acontecer, melhor assumir tudo.

Virgem

Está tudo certo, mas as incertezas do mundo só aumentam a cada dia, e isso afeta os relacionamentos, porque aumenta a carga de preocupações em todas as pessoas. Procure, por isso, dar um desconto a elas.

Libra

Tudo tem algum custo, isso é inevitável. O problema nunca será esse, mas a divisão das contas, para que os relacionamentos sejam pautados pela justiça, e não por um empurrar-se mutuamente a responsabilidade.

Escorpião

Está nas suas mãos, e sua alma sente o peso das decisões que precisa tomar. Melhor você não mergulhar num drama interior, mas continuar refletindo com a maior lucidez possível sobre tudo que anda acontecendo.

Sagitário

Nos momentos de alegria e descontração é que as pessoas dão pistas de quem elas verdadeiramente são, porque é natural que todo ser humano use máscaras sociais, mas é preciso saber quem são as pessoas de verdade.

Capricórnio

O problema do controle é que, quando achamos ter o controle estamos nos iludindo, e quando pensamos que tudo se descontrolou, também nos iludimos. A qualquer hora da vida é melhor confiar no mistério da vida.

Aquário

Os problemas individuais se solucionam individualmente, os problemas grupais se solucionam grupalmente. Faça o que estiver ao seu alcance para que as questões individuais não atrapalhem os vínculos grupais.

Peixes

Se der certo ou se der tudo errado, a esta altura isso não importa mais, porque não haveria como recuar. Siga em frente com seus propósitos, se atreva a voar ainda mais alto, dobre a aposta, é a aventura da vida.

Magos Online

Leia Também