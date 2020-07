Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (27/07) para o seu signo

ÁRIES

Diminua os exageros nos gastos, analisando com muito critério o que mais impacta as finanças, enquanto Lua, Sol e Urano tensionam na casa do patrimônio. Já a harmonia com Mercúrio orienta que você planeje as ações do dia a dia e defina formas de economizar para o futuro.

TOURO

Suas iniciativas pessoais ficam impactadas por problemas nas dinâmicas do lar, durante o atrito de Lua, na casa das relações, com Sol e Urano, entre a área da família e seu signo. Revise suas atitudes e faça parcerias que lhe dêem condição de lidar com os problemas, com Mercúrio harmonizado.

GÊMEOS

Volte mais seu foco para as responsabilidades, uma vez que seu emocional instável acaba interferindo na condução do dia a dia, devido a tensão entre Lua, Sol e Urano. O trígono com Mercúrio mostra que descansar é melhor pedida. Tenha maior cuidado com seu corpo e mente.

CÂNCER

Lua, Sol e Urano tensionam e alertam sobre problemas financeiros e de saúde porque você tende a exagerar na socialização, nessa fase que pede distanciamento social. Mercúrio harmonizado lhe guia a preferir estar em contato com as pessoas via internet e preferir prazeres voltados ao intelecto.

LEÃO

Entre as casas da família, do trabalho e seu signo, Lua, Sol e Urano tensionam criando problemas no dia a dia que prejudicam seu próprio bem-estar. A aspectação harmônica com Mercúrio convida você a diminuir os exageros e se planejar com maior compromisso.

VIRGEM

Tentar compensar carências não é uma solução permanente e só dão a ilusão de esconder os problemas. Evite comportamentos escapistas, durante o atrito de Lua, Sol e Urano. Durante o trígono com Mercúrio, prefira se dedicar a ações conscientes e compromissadas com a realidade.

LIBRA

Pense bem antes de tomar qualquer atitude, ainda mais no que concerne o orçamento, pois com a tensão de Lua, Sol e Urano, você tende a exagerar nos gastos sociais. É preciso agir com maior responsabilidade sobre suas finanças e sua saúde, como mostra Mercúrio harmonizado.

ESCORPIÃO

Atritos com as pessoas que lhe cercam e insatisfação em como anda sua carreira são efeitos da tensão entre Lua, Sol e Urano, no seu signo. Siga a recomendação do trígono de Mercúrio e faça uma revisão sobre o que é prioritário, refazendo seu planejamento para se adequar à realidade.

SAGITÁRIO

Você não está satisfeito com o dia a dia e com as pessoas e fica muito frustrado, enquanto Lua, Sol e Urano formam ângulos desfavoráveis na casa da crise. Com Mercúrio harmonizado, busque entender as causas dessas dissonâncias para conseguir contornar os problemas.

CAPRICÓRNIO

Na casa dos amigos, Lua, Sol e Urano causam dificuldades nas relações, durante esse período, o que mostra que a aspectação harmônica com Mercúrio traz possibilidades: analise como suas ações interferem no grupo para conseguir minimizar as causas do estresse vigente.

AQUÁRIO

Você precisa ser mais flexível em suas atitudes e no planejamento das ações para conseguir equalizar seus interesses com os do ofício. Com Lua tensionada com Sol e Urano e harmonizada com Mercúrio, você precisa ajudar no clima profissional evitando ser impositivo.

PEIXES

Cuidado extra com seu estado emocional mais vulnerável, que também pode incorrer em problemas de saúde, uma vez que Lua tensiona com Sol e Urano. Não incorra em abusos, use a harmonia com Mercúrio para cultivar hábitos saudáveis e aproveitar os prazeres da mente.

