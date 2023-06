Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (27/06) para o seu signo

SIGA O SCA NO

Áries

A certeza de tudo estar bem, a despeito de, concretamente, não haver razões reais para acreditar que tudo esteja bem, é a certeza que faz a alma levitar sobre os perrengues existenciais e continuar em frente.

Touro

Mesmo que de má vontade, mas há uma chance de entendimento, e isso indica que as pessoas raciocinam que se continuarem em conflito perderão mais do que se estabelecem uma trégua e chegam a um entendimento.

Gêmeos

Há momentos, como agora, em que é mais fácil se livrar desse acúmulo de coisas sem resolver que a procrastinação foi relegando a um futuro indefinido. É agora esse futuro indefinido, é agora que dá para dar conta.

Câncer

Há coisas que precisam ser ditas, mesmo que as pessoas resistam a querer ouvir. Dessa vez sua alma foi a sorteada para dizer o que precisa ser dito, de modo a haver clareza nos atos que estão em andamento. Em frente.

Leão

Este é um daqueles momentos em que bate uma certeza inefável na alma, uma ideação que ocupa todo o espaço mental e acompanha você a todos lados. A certeza alivia, mas também precisa ser verificada de alguma maneira.

Virgem

Faça novos contatos e revitalize os antigos, sem esperar nenhum resultado concreto imediato disso, apenas se dispondo a conversar e lembrar as pessoas de sua existência e, quem sabe, receber algumas informações.

Libra

Com as dificuldades se aprende a utilizar instrumentos novos ou fazer melhor uso dos conhecidos. Portanto, mesmo que desconfortáveis, faça um lugar para as dificuldades, e elas se mostrarão muito mais agradáveis.

Escorpião

As coisas levam um tempo para fazer sentido, mas quando a alma retoma o fio da meada, aí faz a retrospectiva e começa a perceber a verdade do que estava em andamento, e seu papel, passivo e ativo, nessa história.

Sagitário

O jogo de interesses leva as pessoas a tentarem manipular as outras, e tudo isso acontece no tabuleiro deste momento da história humana, em que está tudo de ponta-cabeça. Faça seu papel da melhor forma possível.

Capricórnio

Tudo deve levar a fazer acordos e haver entendimento entre todas as partes, ou pelo menos com a maioria dessas. O que não levar nessa direção precisa ser abandonado sumariamente, porque não tem lugar neste momento.

Aquário

Pense tudo da forma mais prática possível, atendendo a todas e a cada uma das necessidades básicas que permitam fazer tudo o mais que sua alma pretende. É nos detalhes que se desenha o grande caminho pela frente.

Peixes

Das pedras não sai leite, mas os milagres acontecem e são reais, portanto, apesar de todas as lógicas pessimistas que circulam à solta por aí, não se deixe intimidar, e continue em frente com suas loucuras ideais.

Magos

