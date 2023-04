Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (27/04) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries – O atual período abre caminhos para a solução de problemas familiares, negociações com imóveis e para rever parentes. Progresso no trabalho. Vida a dois bem equilibrada. O dinheiro estará em suas mãos. C. 060 M. 4376

Touro – A cada dia que passa você vê novas chances de renovar o trabalho e negócios. As finanças voltam a crescer. Solução dos problemas domésticos. Onda de otimismo com a pessoa amada. C. 656 M. 3843

Gêmeos – Dia que deverá evitar interferências dos amigos na vida pessoal. Falta dedicação ao trabalho. Administre suas contas e evite novos gastos. Amor tenso, procure ser mais compreensivo com a família. C. 725 M. 2991

Câncer – Oportunidade para organizar e melhorar o trabalho e negócios. Mas, não deve abusar nos gastos. Memória privilegiada. O lado familiar esta calmo. Será notável sua participação na vida do seu amor. C. 313 M. 8624

Leão – O seu dia será no alerta e você deve ter cuidado para não prejudicar pessoa amiga. Evite novos negócios. A paciência será necessária para sua vida afetiva e familiar ficar numa boa. Descanse mais. C. 942 M. 0258

Virgem – Fase que terá oportunidade para organizar e melhorar seu trabalho. A família procura colaborar com o setor financeiro. Positivo para compras, viagens e decisões domésticas. Saia mais e viva mais. C. 874 M. 1401

Libra – Dia que sente as energias se renovarem e com isso vem a vontade de organizar os negócios e o trabalho. O sucesso o acompanha, aumentam seus ganhos. Algumas mudanças no lar. Evite o ciúmes no amor. C. 191 M. 9039

Escorpião – Fase que esta motivado no trabalho e com coragem para enfrentar problemas com pessoas invejosas. Vencerá todo e qualquer impasse no setor financeiro. Saia para compras e viagens. Amor tranquilo. C. 238 M. 5815

Sagitário – Fase que pode organizar negócios e parceria. Estará animado para lutar e defender suas ideias. Aceite colaboração de Áries e Libra. Ambiente familiar bem feliz. Saúde em ordem. C. 866 M. 7545

Capricórnio – A influência do Sol na sua quinta casa é positiva para organizar as finanças, trabalho e futuros negócios. Oportunidade de aumentar seus rendimentos. Tente em jogos. Amor com decisões. C. 4872M. 6173

Aquário – Neste período estará ligado aos assuntos da família, incluindo mudança, compra, venda e reformas. Lucros nos negócios. Não terá preocupações financeiras. Amor com mudança de convivência. C. 959 M. 2767

Peixes – Firmeza em decisões financeiras. Pode esperar pelo sucesso em todas suas negociações. Vitória importante sobre rival ou concorrente. Procure ouvir a família. Amor pedindo carinhos. Tente na loteria. C. 902 M. 1380

Por Dirce Alves

Leia Também