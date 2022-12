Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (26/12) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Procure demonstrar capacidade de diálogo e interesse em estabelecer acordos, já que Sol e Saturno se harmonizam à Lua. A intolerância nas relações pode atrapalhar o convívio e os empreendimentos em curso, como alerta a tensão lunar com Júpiter, Marte e Plutão.

Touro

Busque controlar seus impulsos e tente se concentrar no trabalho, como sugerem Sol e Saturno harmonizados à Lua. Impaciência e irritabilidade tendem a afetar a gestão do cotidiano, inclusive em cenários de mudança que demandam capacidade estratégica, dada a tensão lunar com Júpiter, Marte e Plutão.

Gêmeos

Procure saber selecionar suas companhias. É preciso articular contatos intelectualmente interessantes e que possam lhe ser úteis, apesar do meio social ficar sujeito a atritos interpessoais frente à tensão lunar com Júpiter, Marte e Plutão, como apontam Sol e Saturno harmonizados à Lua.

Câncer

Tente dar espaço a seus conviventes e canalizar suas atenções para encontrar soluções viáveis para as dificuldades, como sugerem Sol e Saturno harmonizados à Lua. O autoritarismo na vida familiar pode afetar as ações e minar o bem-estar das pessoas, dada a tensão lunar com Júpiter, Marte e Plutão.

Leão

É preciso diplomacia para neutralizar o estresse e alcançar acordos, como apontam Sol e Saturno harmonizados à Lua. Afloram polêmicas envolvendo a gestão do cotidiano com a tensão lunar com Júpiter, Marte e Plutão e isso pode evoluir para conflitos. Cuidado também com as ações em curso.

Virgem

Tente tirar o foco do imediatismo e busque estruturar seus interesses a longo prazo, como sinaliza a harmonia que a Lua forma com Sol e Saturno. A Lua tensionada a Júpiter, Marte e Plutão pode alertar para a necessidade de evitar gastos financeiros que afetem a estabilidade patrimonial.

Libra

Busque ser diplomática e discreta. Lua, Sol e Saturno harmonizados podem favorecer atividades intelectuais introspectivas ou em companhias seletas. Cuidado ao expor opiniões críticas que possam deixar o entorno na defensiva, conforme alerta a tensão lunar com Júpiter, Marte e Plutão.

Escorpião

O recolhimento tende a revitalizar você fisicamente, além de lhe ajudar a amadurecer os pensamentos, conforme sugere a harmonia com Sol e Saturno. A passagem da Lua pela área de crise tende a destacar a necessidade de zelar pela estabilidade na vivência do cotidiano.

Sagitário

Procure agir nos bastidores. Suas habilidades diplomáticas podem aflorar em benefício das parcerias, como aponta a harmonia entre Lua, Sol e Saturno. É preciso ficar na retaguarda e evitar a exposição excessiva da sua imagem perante grupos, devido à tensão lunar com Júpiter, Marte e Plutão.

Capricórnio

Mais atenção com o acúmulo de responsabilidades, dada a tensão lunar com Júpiter, Marte e Plutão. Seu senso crítico pode se fazer presente em favor do cotidiano profissional, o que lhe faz articular estratégias que deem unidade aos procedimentos, como aponta a harmonia entre Lua, Sol e Saturno.

Aquário

Tente não deixar que polêmicas coloquem tudo a perder, como alerta a tensão lunar com Júpiter, Marte e Plutão. O fortalecimento de ideias associado à harmonia entre Lua, Sol e Saturno tende a lhe deixar mais segura para interagir com o entorno, o que ajuda com a atividade intelectual.

Peixes

Busque evitar tomar decisões importantes, já que Júpiter, Marte e Plutão tensionados à Lua podem pedir contenção de forças. O pensamento crítico tende a se fortalecer em meio à introspecção, o que lhe ajuda a ponderar suas metas e a extrair aprendizado das adversidades.

Leia Também